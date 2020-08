Beim Thema Hafenplatz schlagen die Wellen hoch – zumindest aus Sicht der Anwohner, die die Kehrseite davon spüren, dass das neue Areal viele Besucher anzieht. Nicht nur tagsüber. Sendens Bürgermeister Sebastian Täger bezieht zu dieser Problematik auf WN-Anfrage ausdrücklich Stellung.

Der Kanalplatz wurde gerade während der Ferien und angesichts des Sommerwetters der letzten Wochen gut besucht, weiß Täger. Immer wieder habe es lobende Worte über den Freizeitwert des Platzes gegeben – aber auch Kritik der Anwohner. Im persönlichen Gespräch, in den sozialen Medien und auch in den Westfälischen Nachrichten wurde darüber berichtet. Im Namen der Gemeindeverwaltung sei es ihm wichtig, so der Bürgermeister, einige Aspekte hervorzuheben:

„Zunächst einmal freuen wir uns, dass den Sendenern und vielen Radtouristen von außerhalb der neu gestaltete Kanalplatz so gut gefällt“, sagt Täger. Obwohl noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen sind, wurde die Stelle in den letzten Wochen von vielen Sendenern, aber auch auswärtigen Gästen besucht. „Dies ist ein Erfolg und war ausdrückliches Ziel der ursprünglichen Planungen. Dieses dürfen sich die Mitglieder des Gemeinderats für ihren politischen Beschluss zur Neugestaltung der Fläche ebenso wie der Architekt und die ausführenden Beschäftigten im Rathaus auf ihre Fahnen schreiben. Ich freue mich, denn Senden soll weiter ein attraktiver und lebenswerter Wohnort sein.“

Ihm sei allerdings auch bewusst, dass die Situation eine „Schattenseite“ habe. Bereits vor der Umgestaltung habe es an heißen Sommertagen im Bereich des Hafenplatzes Lärm gegeben. Von einige Besucher sei dort sowie an der neu gestalteten Kanalpromenade Müll hinterlassen worden. „Hier hat die Gemeinde bereits reagiert und nach den ersten Wochenenden durch zusätzliche Mülltonnen und Hinweisschilder nachgebessert“, informiert Täger. In Kürze werde es auch ein Gespräch mit den Anwohnern geben, um weitere Möglichkeiten zu besprechen, die Belastungen für die direkten Nachbarn gering zu halten. „Ein gewisses Maß an Geräuschen ist allerdings für die Nachbarn zumutbar, da gibt es klare gesetzliche Regeln“, räumt der Bürgermeister ein.

Gleichwohl werde der Kanalplatz von Ordnungsamt und Sicherheitsdienst verstärkt kontrolliert. Eine gleichsam lückenlose Überwachung des Platzes sei jedoch weder möglich noch gewollt. Im Falle besonders gravierender Störungen, insbesondere der Nachtruhe, sei daher – wie bisher – die Polizei zu rufen.

„Ein Punkt liegt mir als Bürgermeister besonders am Herzen. Hier wie auch für andere Bereiche des Zusammenlebens in der Gemeinde gilt: Es hängt maßgeblich vom Verhalten der Sendener Bürgerinnen und Bürger ab, dass sich alle in Senden wohlfühlen. Also sollte Musik nicht zu laut gestellt, die Nachtruhe eingehalten und ein rücksichtsvoller Umgang eigentlich selbstverständlich sein“, betont Täger.