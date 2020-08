Demokratie verlangt Vorbereitung

Schnell und emsig – kann fast jeder. Christine Jäckel und Monika Schölling müssen aber auch noch absolut gründlich arbeiten. Sie leisten pingelige Fleißarbeit für die Demokratie. Die beiden Beschäftigten der Gemeinde Senden bereiten im Sitzungssaal des Rathauses die Kommunalwahl vor. Und bis die Bürger am 13. September zum Urnengang aufgerufen sind, ist jede Menge zu tun.

Urnengang hat längst begonnen

Zumal der Urnengang längst begonnen hat. Seit einer Woche besteht die Möglichkeit, über die Gemeinde-Homepage Briefwahlunterlagen zu beantragen. Rund 300 Mal wurde der digitale Weg seitdem bereits genutzt. Was insofern erstaunlich ist, als dass die knapp 16 714 Wahlbenachrichtigungen noch nicht mal angekommen sein dürften. Denn sie werden, abgewickelt durch den kommunalen IT-Dienstleister Citeq, erst in dieser Woche verschickt. Erst danach wird ein Ansturm erwartet: „Dann brennt hier der Baum“, bringt es Holger Bothur , Fachbereichsleiter Bürgerservice, Ordnung und Soziales, auf den Punkt.

Dorit Horstmann, die im Ordnungsamt das Thema Kommunalwahl koordiniert, geht davon aus, dass die Briefwahlquote allein schon wegen Corona höher ausfällt als sonst. Weshalb auch mehr Kräfte dafür abgestellt werden, diesen Part der Abstimmung zu bewältigen.

Bürger schnell und zuverlässig bedienen

Damit die Bürger, die ins Wahlbüro im Rathaus kommen, schnell und zuverlässig bedient werden können, haben Schölling und Jäckel schon etliche Kuverts bestückt, die dann reibungslos ausgehändigt werden können. Die Aufgabe verlangt Konzentration. Denn anders als etwa bei der Bundestagswahl gibt es nicht einen Stimmzettel, sondern 17 unterschiedliche entsprechend der Zahl der Wahlbezirke mit ihren jeweiligen Kandidaten. Hinzu kommen die Stimmzettel für die Wahl des Bürgermeisters, des Landrats und eines Kreistagskandidaten, von denen es drei für ganz Senden gibt.

Damit eine Wahl, die Volkes Wille widerspiegelt, nicht anfechtbar werden kann, heißt es Präzision und rechtzeitige Arbeitsaufteilung walten zu lassen.

Wer bereits weiß, welchen Kandidaten er am liebsten in den parlamentarischen Gremien beziehungsweise auf dem Chef-Sessel im Rathaus sehen möchte, kann nicht nur online seine Dokumente beantragen, sondern sich diese auch im Wahlbüro im Rathaus aushändigen lassen. Dazu sind Personalausweis und Wahlbenachrichtigung mitzubringen. Im Foyer des Rathauses steht auch eine Wahlkabine, falls die vornehme demokratische Pflicht sofort erledigt werden soll. Generell gilt für die Briefwahl, dass Stimmzettel und Wahlschein getrennt werden müssen, damit die politische Entscheidung nicht auf den konkreten Wähler zurückgeführt werden kann. Diejenigen, die schon per Post ihre Wahl getroffen haben, werden in den Wählerlisten der jeweiligen Wahllokale als geblockt markiert. Ein Beispiel dafür, dass an jeder Wahl einiges an EDV-Leistungen hängt.

Mitbestimmen auch mit Handicap

Vorarbeiten sind bei den vorab abgegebenen Voten übrigens auch nicht möglich – alle Briefwahlzettel werden am 13. September erst um 18 Uhr in den jeweiligen Stimmbezirken, aus denen sie stammen, ausgezählt. Um die Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderung zu gewährleisten, wurden die Stimmzettel unterschiedlich gelocht. Zusammen mit Schablonen, die der Blinden- und Sehbehinderten-Verein Westfalen zur Verfügung stellt, können auf den DIN-A-4-Bögen, die Senden und die Nachbarkommunen einheitlich verwenden, auch Menschen mit einem Seh-Handicap ihre demokratische Entscheidung fällen, die viel Vorbereitung erfordert.