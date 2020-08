Zwei heftige Regengüsse galt es am vergangenen Freitagabend noch auszuhalten, dann riss der Himmel wieder auf und pünktlich zum Konzertbeginn um 20.30 Uhr stand einem lauen Sommerabend nichts mehr im Wege. Andy Galore und Band gaben sich im Cabrio-Bad die Ehre, was in diesem Fall wirklich keine Übertreibung ist.

Mit dem gebürtigen Sendener Andy Galore, der (wie berichtet) vor gut 30 Jahren in die USA auswanderte und nun zum ersten Mal vor heimischer Kulisse spielte, waren nämlich auch vier Freunde – allesamt hochkarätige Musikerkollegen – angereist, die es auch in dieser Form als Band noch nicht gegeben hatte.

„Wir spielen heute das erste Mal zusammen“, sagte Bassist Andy Galore. Kein Problem für Gitarrist Werner Neumann, Schlagzeuger Marlon Browden, Pianist Tino Derado, denn spätestens als beim zweiten Stück die beeindruckende Dorrey Lin Lyles das Mikrofon übernahm, wurde klar, dass dies ein wirklich besonderes Konzert werden würde: Funk, Soul und Jazz mit Stücken von Stevie Wonder, Aretha Franklin oder auch Michael Jackson wurden da unheimlich kraftvoll und gleichzeitig lässig auf die Bühne gebracht.

Sicherlich nahmen hier und da die Absprachen unter den Profi-Musikern noch etwas Raum ein und es dauerte ein wenig, bis sich alle eingegrooved hatten, was allerdings kaum zu Lasten der Qualität der Stücke ging. Und auch das war nach drei vier Stücken kein Thema mehr.

Dorrey Lin Lyles am Mikrophon war einfach eine Wucht und sie spielte ihre fantastische Stimme nach allen Regeln der Kunst aus – zusammen mit der amerikanisch-coolen Moderation hatte sie die Konzertbesucher schnell in ihren Bann gezogen. Auf den Stühlen wurde gewippt, geklatscht und mitgesungen – was bei „Blame it on the Boogie“ zur spontanen Gründung des „Senden Gospel-Choir“ führte.

Den rund 170 Konzertbesuchern war der Spaß an der Sache deutlich anzumerken: zum Konzertende standen an diesem Abend alle und tanzten – bei gebührendem Abstand - und feierten die Band. Ein Konzert, wie es nur durch Corona stattfinden konnte und diese fünf hervorragenden Künstler an einem lauen Sommerabend gemeinsam auf die Wiese des Sendener Freibades gebracht hat. Wer dabei gewesen ist, wird sich mit Sicherheit noch lange daran erinnern.