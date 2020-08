Persönliches, Politisches und Poetisches: Die beiden Radiosendungen, die am Sonntagabend im Außenbereich des „Cabriobades“ aufgezeichnet wurden, wussten die Zuschauer zu unterhalten, so das Fazit des Kulturamtes in einer Pressemitteilung. Zu Gast bei Moderator Murat Kayi waren der Berliner Nachwuchsliedermacher Lennart Schilgen sowie Songwriter-Ikone Heinz Rudolf Kunze , der am Vorabend schon ein „großes“ Konzert in Senden auf gleicher Bühne gegeben hatte (die WN berichteten).

In der WDR5-Liederlounge präsentierten sie jeweils nicht nur einige eigene Lieder, sondern auch Songs ganz anderer Art. So gaben sie eine Version ihres Lieblingsstückes aus fremder Feder preis und improvisierten als ein Höhepunkt der Auftritte zu Texten, die die Zuschauer während der Show auf einer Schreibmaschine zu Papier gebracht hatten.

Entsprechend zufrieden zeigte sich WDR-Redakteur Hartmut Krause nach den beiden Shows: „Ein sehr schöner Veranstaltungsort, eine tolle Kooperation mit dem Sendener Kulturamt und begeisterungsfähige Zuschauer – wir kommen gerne wieder.“