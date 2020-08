Die Debatte um die Windkraft und konkrete Standorte für die modernen und damit sehr hohen Anlagen frischt auf. Grüne, SPD und UWG werfen der CDU vor, den jahrelang geübten Konsens im Gemeinderat aufzukündigen, indem die beiden in der Alvingheide geplanten Windräder abgelehnt werden. Sie liegen auf Flächen, die prinzipiell von Verwaltung und bis dato allen Parteien als Vorrangzonen ausgewählt wurden.

CDU sieht Düsseldorf am Zug

Günter Mondwurf, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes, betont am Montag auf WN-Anfrage, dass die CDU weiterhin zum Klimaschutz und der entsprechenden Resolution des Rates vom vorigen Oktober stehe. Für die CDU müsse aber erst Rechtssicherheit erlangt werden. Vor allem sei zu klären, welcher Mindestabstand in NRW gelten soll und auf welche Art der Bebauung er sich bezieht. „Der Ball liegt im Feld der Landesregierung“, unterstreicht Mondwurf. Er erwartet bis Oktober eine Festlegung durch Düsseldorf. Die Haltung in Senden werde die CDU in einer Stellungnahme am Dienstag darlegen.

„ Die Energiewende können wir nur erreichen, wenn wir auch Windenergie in den Energiemix aufnehmen. Die Energiewende können wir nur erreichen, wenn wir auch Windenergie in den Energiemix aufnehmen. “ Bürgermeister Sebastian Täger

Für Sebastian Täger bedeutet die Windkraft-Debatte eine Herausforderung. Denn als Bürgermeister muss und will er einen Ausgleich der unterschiedlichen Positionen herbeiführen – was wohl einer Quadratur des Kreises gleichen dürfte. „Natürlich verstehe ich jeden, der Widerstand gegen ein Windrad leistet, das in der Nähe des eigenen Gartens errichtet werden soll“, äußerte Täger am Montag auf WN-Anfrage. Der Rathaus-Chef hat aber aus seinem Bekenntnis zur Windkraft nie einen Hehl gemacht und bekräftigte gegenüber unserer Zeitung: „Die Energiewende können wir nur erreichen, wenn wir auch Windenergie in den Energiemix aufnehmen.“ Dazu gelte es „abzuwägen zwischen den Interessen Einzelner und den großen politischen Zielen“. Jedoch schränkt der Bürgermeister ein: „Wichtig ist, dass wohnbauliche Entwicklungen in allen Ortsteilen nicht verhindert werden.“