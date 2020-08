Die letzte Veranstaltung der Reihe „Sendener Sommerbühnen“ ist eine ganz besondere. Denn mit der Band „Tread 3.0“ wird am Samstag (29. August) ab 19 Uhr ein Sendener Eigengewächs auf der Außenbühne im Bürgerpark (hinter dem katholischen Pfarrhaus) ein Konzert geben. Sitzgelegenheiten werden vorhanden sein, teilt das Kulturamt mit. Eintrittskarten zum Preis von vier Euro sind via www.senden-westfalen.de erhältlich. Das Ticketkontingent für das Heimspiel ist zunächst begrenzt, weil als Ausweichort bei schlechtem Wetter der Bürgersaal des Rathauses zur Verfügung steht. Dort finden aufgrund der Hygienebestimmungen nicht so viele Gäste Platz wie sonst üblich, da Abstand gehalten werden muss.

„Tread 3.0“ besteht aus Axel Harlos (Gesang/Percussion), Philipp Scholz (Gesang/Gitarre) und Tamme Piek (Gesang/Gitarre). Alle drei haben jahrelange Erfahrung als Hobby- und Berufsmusiker. Das Repertoire der Band wurde in fast zwei Jahren Probezeit eingeübt und stetig verfeinert. Eine Genrevielfalt aus älteren und neuen Titeln kennzeichnet die Struktur des akustischen Programmes.