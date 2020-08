Die Biete bietet viel – mehrere Fachgeschäfte und auch Aufenthaltsqualität in ihrem Binnenhof. Was spätestens dann zu spüren ist, wenn etwa beim Sendener Herbst der Heimatverein dort zum zünftigen Wein einlädt. Außerhalb von Festen mit Frequenz fristet die Biete aber eher ein Schattendasein. Was sich ändern soll – seit vielen Jahren.

Am heutigen Donnerstag steht das Thema einmal mehr auf der Tagesordnung eines politischen Gremiums. Bei der Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses ( GEA ) geht es darum, welche Maßnahmen in den Antrag auf Städtebauförderung für 2021 aufgenommen werden sollen. Für die Platzgestaltung der Biete, deren Kosten auf rund 775 000 Euro angesetzt sind, könnte es einen 50-prozentigen Zuschuss geben, der bis zum 30. September beantragt werden muss.

Fördermittel – sofern es unterirdisch weitergeht

Die Mandatsträger im Ratsausschuss treffen ihre heutige Entscheidung aber unter der Prämisse, dass die Umsetzung der Platzgestaltung „rechtlich und tatsächlich“ möglich und „die Wiederinbetriebnahme der dortigen Tiefgarage in einem festzulegenden Zeitraum gesichert ist“. Die Verwaltung sei „zuversichtlich“, dass diese Voraussetzung erfüllt wird, so Beigeordneter Klaus Stephan und Fachbereichsleiter Holger Bothur gegenüber unserer Zeitung.

Optimismus erleidet einen Rückschlag

Diesen Optimismus teilten die Biete-Eigentümer ebenfalls bis vor Kurzem. Man sei „nahe am Ziel“ gewesen, beschreibt einer von ihnen den Stand nach jahrelangen Gesprächen zwischen Gemeinde, Bund, Kreis und Eigentümern. Jüngst, so die Antwort auf die WN-Anfrage, habe sich aber eine „ganz neue Entwicklung“ ergeben, die es den Eigentümern deutlich erschwert, den Bunker zu übernehmen und ihn als Tiefgarage den Mietern zur Verfügung zu stellen.

Am dicken Brett der Bunker-Frage haben bereits viele Beteiligte gebohrt. Kurz vor dem Durchbruch wähnte sich auch schon Bürgermeister Alfred Holz. In diesem Jahr werde er Weg zur städtebaulichen Aufwertung der Biete frei machen, kündigte der damalige Rathauschef öffentlich an – und zwar im Februar 2013.