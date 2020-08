Die Sendener Schulen verfügen bereits über eine gute IT-Ausstattung. Das hat sich nach Auffassung der Gemeindeverwaltung gerade in der Phase der Schulschließungen infolge der Corona-Pandemie gezeigt. Nicht selbstverständlich im landesweiten Vergleich sind zum Beispiel Elemente wie flächendeckendes W-LAN, Klassensätze von I-Pads und die fachmännische Unterstützung der Lehrkräfte durch IT-Ansprechpartner in der Gemeindeverwaltung, teilt die Gemeinde Senden mit.

Zwei Förderprogramme des Landes Nordrhein-Westfalen sollen jetzt die Situation der Schüler sowie der Lehrkräfte weiter verbessern. Knapp 200 000 Euro an Fördermitteln stellt das Land über zwei verschiedene Töpfe bereit. Das eine Programm soll noch bestehende Lücken in der Ausstattung der Lehrkräfte schließen. Das andere soll soziale Ungleichgewichte ausgleichen und auch Jugendliche aus weniger finanzstarken Familien die Chance geben, an Angeboten zum Distanzlernen teilnehmen zu können. Die Gemeinde Senden hat daher über die Schulen eine Bedarfsermittlung koordiniert und die Bestellung der benötigten Geräte übernommen.

Lehrkräfte, die Bedarf an einem dienstlichen Endgerät gemeldet haben, bekommen jeweils ein iPad der 7. Generation, eine Tastatur und einen Apple Pencil zur Verfügung gestellt. Schüler mit besonderem Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte erhalten ebenfalls ein iPad 7. An den weiterführenden Schulen wird zusätzlich eine Tastatur ausgegeben.

„Die Beschaffung der insgesamt 479 Geräte erfolgt zentral über den gemeinsamen IT-Dienstleister der Kommunen, die Citeq. Die Citeq führt derzeit eine Sammelausschreibung für ihre Mitgliedskommunen durch. Das spart Kosten, bedeutet aber auch, dass eine Lieferung der Geräte nicht vor Mitte November realisierbar ist“, schätzt Daniel Mört, IT-Teamleiter der Gemeindeverwaltung die Situation ein.

Verbesserte Zusammenarbeit, Integration verschiedener Funktionen wie Dateiablage, Chat, Videokonferenzen, Mailling: Alle diese Vorteile soll die Online-Plattform IServ bringen, die an der Realschule als Testversion schon seit März im Einsatz war. Diese Lösung wurde nun direkt nach den Sommerferien auch in den weiteren sechs Schulen der Gemeinde federführend durch Fabian Lückener eingeführt. Die Nacharbeiten werden voraussichtlich bis Mitte September dauern, da durch die Einführung der neuen Serverlösung auch circa 330 Rechner neu installiert und mit passender Software versorgt werden müssen.

Mit dem ersten Förderprogramm sollen digitale Endgeräte beschafft werden (je Gerät sind maximal 500 Euro förderfähig), um Schüler, die aus privaten/wirtschaftlichen Gründen keinen Zugang zu solchen Endgeräten haben, in die Lage zu versetzen, am digitalen Fern-Unterricht teilzunehmen. Mit dem anderen Förderprogramm sollen Lehrer mit digitalen Endgeräten für die Unterrichtsgestaltung und digitale Unterrichtskommunikation mit den Schülern versorgt werden.