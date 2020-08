Jochen Siepe weiß, was die Feuerwehren alles stemmen müssen – und er kennt viele von ihnen. Der Wehr in Senden stellt er absolut und im Vergleich mit Kollegen eine „hohe Leistungsfähigkeit“ aus. Das ist die Quintessenz, die der Sachverständige in der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans hervorhebt. Die 83-seitige Analyse, die nur sehr punktuellen Optimierungsbedarf benennt – „ich bin beruflich bedingter Meckerer“ – wurde am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) vorgestellt und einstimmig angenommen.

Brandlast hoch – auch ohne Großchemie

Die Herausforderungen, die auf die Kameradinnen und Kameraden zukommen (können), sind nicht von Pappe. Die Brandlast, so Siepe, sei in Senden hoch, „auch wenn Sie keine Großchemie angesiedelt haben“. Höhere Gebäude, Schulen, Altenheim und Gewerbebetriebe zählte der Fachmann zu den heikleren Objekten. Dass die Löschzüge Sendens heftige Brandlagen gemeistert haben, zeigte sich besonders im Jahr 2019.

Dass die guten Noten auf dem Papier in der Praxis hohe Sicherheit für die Bevölkerung bedeuten, hob Bürgermeister Sebastian Täger hervor. An Manfred Overbeck und Gebhard Temme, die als Wehrführer der Gemeinde Senden die Sitzung verfolgten, gerichtet, betonte der Verwaltungschef: „Ihr macht einen super Job.“ Anerkennung und Dank sollten sie an die Angehörigen der drei Löschzüge weitergeben, hieß es unter dem Applaus der Politiker.

Tagesverfügbarkeit der Kräfte reicht aus

Brandschutzexperte Siepe wies auf strukturelle Herausforderungen hin, die nicht nur in Senden gelten: Angesichts einer hier mit 71 Prozent ausgeprägten Auspendlerquote müsse die Tagesverfügbarkeit weiter im Blick behalten werden. Doch im Vergleich zu 2013 haben sich die Zahlen sogar verbessert von 113 auf 129 aktive Wehrleute an den drei Standorten, von denen aus sich das Gemeindegebiet gut abdecken lasse. Werktags stünden tagsüber noch 46 Kräfte planerisch zur Verfügung (2013 waren es 36).

Das Konzept der Gemeinde, bei Stellenbesetzungen Mitglieder der freiwilligen Wehren zu bevorzugen, sollte weiterverfolgt werden, riet Siepe. Der technisch-baulichen Situation in den Gerätehäusern gab der Fachmann sehr gute und gute Noten. Überdurchschnittlich eifrig besuchen die Wehr-Angehörigen Lehrgänge zur weiteren Qualifizierung. Um sie von der Wartung der immer komplizierteren Geräte zu entlasten, schlug der Experte vor, mindestens einen Teil dieser Arbeit in hauptamtliche Hände zu legen.