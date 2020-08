Sie tritt in die gerne zitierten großen Fußstapfen. Denn ihre Vorgängerin hat in fast 38 Jahren tiefe Spuren hinterlassen. Was Judith Görlich bewusst ist, die jetzt die Leitung der Kindertagesstätte St. Laurentius übernommen hat. Sie hat Respekt vor der Aufgabe und der Leistung von Martina Menkhoff-Braun auf diesem Posten. Aber sie bringt auch Kompetenz und Persönlichkeit mit, ihrer neuen beruflichen Herausforderung zu begegnen. Und das mit der entsprechenden Haltung: „Ich bin zuversichtlich“, betont Görlich.

Sie kennt die Kita St. Laurentius, wo sie schon vor gut zwei Jahren die Leitung einer der vier Gruppen übernommen hatte. Über die Bewerbung für die Kita-Leitung aus dem Team der pädagogischen Fachkräfte habe sie sich „sehr gefreut“, sagte Verbundleiterin Gabriele Heuchel im Pressegespräch. Görlich, die an der FH in Münster einen Bachelor-Abschluss in Sozialer Arbeit erlangte, absolviert gerade eine Zusatzausbildung als Fachwirtin Sozial- und Gesundheitswesen. Doch nicht nur aufgrund von theoretischen Qualifikationen eignet sich die Sendenerin für die Leitungsfunktion, sondern auch weil sie in der Praxis, bei der Gruppenleitung, „positiv aufgefallen“ sei, so Pfarrer Klemens Schneider.

Zu den Herausforderungen, denen sich die pädagogischen Fachkräfte stellen müssen, zählt Görlich, dass die Kinder für eine längere Lebensphase die Kitas besuchen und dort womöglich jeweils länger betreut werden (maximal 45 Stunden), als ein Arbeitstag einer Fachkraft dauert (39 Stunden/Woche). Zugleich bedeutet dies aber auch, dass man die Kinder länger und intensiver begleitet. Es sei „total schön zu sehen“, wie sich die Schützlinge entwickeln. Auch dem unterschiedlichen Naturell der Kinder gelte es, sich zu widmen. Ob „Wildfang“, so Görlich, oder stilleres Kind – alle müssten unterstützt werden. „Man darf keinen verlieren.“

Am pädagogischen Konzept möchte die neue Leiterin nicht rütteln. Wenn sie Veränderungen umsetzen möchte, dann nur, „wenn das ganze Team dahintersteht“, unterstreicht Görlich.

Nach ihrem Abi an der Friedensschule in Münster führte sie ein Praktikum ins Familienzentrum Langeland. Der Wunsch, einen sozialen Beruf zu ergreifen und die Vorliebe für diese Altersgruppe wurden dort geweckt. Mit dem Bachelor in der Tasche arbeitete Görlich als Integrationskraft im Familienzentrum Erlengrund.

Die 30-Jährige, die sich seit Langem in der Firmkatechese in der Pfarrei St. Laurentius engagiert und mit Senden „total verbunden ist“, nennt unter ihren Hobbys das Chorsingen – als eine Stimme im Ensemble. Auch in der Kita St. Laurentius sieht sie ihre Rolle nicht als Solistin, sondern eher als Kapitänin einer Mannschaft, deren Leistung als Team zählt – zum Wohl der Kinder. In deren Kreis sowie von Eltern und Großeltern sei sie in ihrer neuen Funktion „sehr positiv aufgenommen worden.“