Jugend stärker in Politik einbeziehen

Corona-Krise, digitales Lernen, „ Fridays for Future “ und Einbeziehung von Jugendlichen in politische Entscheidungsprozesse: Breitgefächert war das Spektrum einer Diskussionsrunde unter dem Titel „Jugend und Politik“ mit CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Donnerstag in der Halle Vollmer in Ottmarsbocholt. Gesprächspartner waren Lennard Kasberg , Schülersprecher des Sendener Gymnasiums, der Auszubildende Nils Große Beikel sowie Bürgermeister Sebastian Täger , Elternvertreterin Gaby Vogdt, Politiklehrer Stephan Scheiter und CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Günter Mondwurf. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Chefredakteur dieser Zeitung, Dr. Norbert Tiemann.

„Ich selbst war Vorsitzender des Kinder- und Jugendparlaments in unserer Stadt. Dadurch bin ich zur Politik gekommen“, sprach sich Ziemiak für die Beteiligung Jugendlicher am kommunalpolitischen Geschehen aus. Dazu bedürfe es einer entsprechender Vorbereitung, appellierte er in Richtung der weiterführenden Schulen. Sebastian Täger erinnerte daran, dass Jugendliche am 19. September (Samstag) bei der 2. Sendener Jugendkonferenz „YouComm“ ihre Vorstellungen in die Kommunalpolitik einbringen können. Zudem liege ein FDP-Antrag zur Einrichtung eines Jugendparlaments vor.

Durch die Corona-Krise und das digitale Lernen sei bei der Jugend „das Gespür“ für die Bedeutung politischer Entscheidungen geschärft worden, konstatierte Lennard Kasberg. Nils Große Beikel hat sein Abitur in der Corona-Zeit bestanden. „Ich mache mir jetzt schon Sorgen, aber ich blicke weiter in die Zukunft und fokussiere mich“, so der 18-Jährige, der jetzt eine Ausbildung zum Geomatiker beginnt.

Mit Blick auf die Lehrstoffvermittlung im Zuge des Lernens auf Distanz „hat uns Eltern zum großen Teil das Verpflichtende gefehlt“, so Gaby Vogdt. Das ohnehin schon bestehende Problem der digitalen Bildung sei durch Corona „ins Brennglas gekommen“, räumte Ziemiak ein. Hier mangele es nicht am Geld für Ausstattungen, vielmehr gelte es, „junge Talente gezielt zu fördern“ und die Lehrer-Fortbildung zu intensivieren.