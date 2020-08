Die Gemeinde öffnet ihren Fuhrpark: Am vergangenen Freitag gab es in Senden eine Premiere. Angelika und Klaus-Werner Reinhart waren die ersten glücklichen Tester, die sich ein Elektroauto von der Gemeinde für eine Probefahrt am Wochenende ausgeliehen haben. Bei der Erstausleihe waren, so die Pressemitteilung der Agenda21 Senden-Gruppe gleich zwei Verleihpaten dabei, Energieberater Sven Hoffmann , der selbst einen Opel-Ampera-e fährt und einer der besten Kenner der Szene in Senden ist, und der Koordinator der Ausleihe, Patrick Hinkämper, Fahrer eines elektrisch angetriebenen Volkswagens und Meister in einer Kfz-Werkstatt.

Sie konnten viele Fragen, die die neuen E-Auto-Interessenten hatten, aus eigener Erfahrung und fachmännisch beantworten. Immer geht es dabei um Reichweite, Batterie-Haltbarkeit, das Aufladen der Akkus und den Gebrauch von Ladestationen. Das Interesse der beiden Tester war groß, denn sie überlegen, sich selbst so ein Auto zuzulegen. Da ist es optimal, wenn man in aller Ruhe an einem Wochenende das Fahrzeug mal selbst Probe fahren kann.

Bei der Rückgabe, bei der auch noch Verleihpate Bernd Lieneweg – Sprecher der Agenda-Gruppe und E-Auto-Pionier seit 1999 – dabei war, ging der Gedankenaustausch natürlich weiter, wobei selbstverständlich auch der Einsatz regenerativer Energien und die umstrittene Wasserstofftechnologie diskutiert wurden.

Die Begeisterung für das Fahren mit Strom ist bei den ersten Testfahrern groß, so das Fazit. Sie haben selbst eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und möchten den eigenen Sonnenstrom jetzt auch mit einem eigenen Elektroauto nutzen. Das Ausleihen des am Wochenende ungenutzten Elektro-Dienstwagens der Verwaltung – die Idee kam aus dem Gemeinderat und wurde von der Klimaschutzmanagerin Petra Volmerg in Kooperation mit der Gruppe Agenda 21 Senden umgesetzt – wird zur Nachahmung empfohlen, es gibt schon eine längere Warteliste, so der Hinweis in der Pressemitteilung

Wer selbst Interesse hat, muss sich bei der Gemeindeverwaltung anmelden. Alle Formalitäten können online (suchen nach „Senden elektrisch erfahren“) oder im Rathaus erledigt werden. Einer der Verleihpaten meldet sich dann und bespricht die Übergabe des Elektrofahrzeugs, die am Sendener Rathaus erfolgt.