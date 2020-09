„Treffen sich zwei Germanisten . . .“ – was wie der Anfang eines Witzes klingt, war in Wahrheit der Titel eines Programms von René Steinberg und Nekta­rios Vlachopoulos, das am Freitagabend Weltpremiere feierte. Und es war nicht nur witzig, sondern auch spannend, an manchen Stellen überraschend, und es machte nachdenklich. Dass die Premiere des Programms ausgerechnet in Senden erfolgte, war kein Zufall: Der Anstoß dazu kam vor rund anderthalb Jahren vom damaligen Kulturamtsleiter Günter Melchers .

Es war ein Abend rund um Bücher, Lesen und Sprache. Zu Beginn wurde kurz das Thema Corona angeschnitten. Neben der Frage „Wer hamstert so spät bei Nacht und Wind?“ stellte Steinberg fest, dass Corona unter anderem eine riesige Weiterbildungsmaßnahme war: Durch den Ausfall der Fußball-Europameisterschaft wurden Millionen von Meistertrainern über Nacht zu Virologen, so seine Beobachtung.

Vlachopoulos, der nach dem Germanistikstudium zweieinhalb Jahre als Lehrer arbeitete, steigt mit einer „Ode an Magister Lämpel“ im Stile Wilhelm Buschs ein. In einem weiteren Text gibt er wieder, wie eine Studentenparty aus Sicht eines Junglehrers wirkt.

Auch die Sprache von Politikern wurde thematisiert. Durch sie würde die deutsche Sprache durch so schöne Wortschöpfungen wie „schubladisiert“ bereichert, so Steinbergs Feststellung. Helmut Kohl habe sein Versprechen, dass es durch die Einheit keine Steuererhöhungen geben werde, durch die Einführung des Solidaritätszuschlags einhalten können. Und „eine negative Mehrheit“ hört sich viel besser an als „Minderheit“.

Auch die verschiedenen Dialekte wurden thematisiert. So sei die Feststellung „Es regnet.“ nicht ansatzweise so anschaulich wie das im Ruhrpott gängige „Et is am Plästern dran.“ Und was der schwäbische Dialekt in deutschen Schlafzimmern anrichten kann, machte Vlachopoulos deutlich, indem er in seinem Ausschnitt von „50 Shades of Grey“ den Hauptakteur durch einen waschechten Schwaben ersetzte.

Insgesamt war der Abend ein Plädoyer für das Lesen: Ein Buch kann einen in 80 Tagen um die Welt oder 20 000 Meilen unter das Meer bringen. Es sei nachgewiesen, dass sich durch Lesen die Hirnrinde vergrößere: „Ein dicker Kopp muss also nicht vom Schützenfest kommen“, stellte Steinberg fest. „Wenn du Käpt‘n Ahab kennst, verachtest du Kapitän Florian Silbereisen“, war er sich sicher.

Aufgrund der Corona-Auflagen wurde die Premiere des Kabarett-Abos in zwei Teile gesplittet: Die Vorführungen starteten um 19 und um 21 Uhr. Das wird auch beim kommenden Auftritt von Chin Meyer so sein, dann jedoch an zwei Tagen: am 3. Oktober um 20 Uhr und am 4. Oktober als Matinee um 11 Uhr.