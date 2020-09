Weiträumig kahl geworden ist es neben dem neuen Aufenthaltsbereich an der Stever. Denn die üppig am Ufer sprießende und eigens eingesäte Wildblumenwiese ist komplett verschwunden. Eigentlich sollte sie doch bis zum Ende der Vegetationsperiode einen Beitrag für das Regionale-Projekt „Erlebbare Stever“ leisten.

„Die Wiese ist im Zuge der laufenden Gewässer-Unterhaltungsmaßnahmen auf dem circa 3,4 Kilometer langen Stück zwischen Schloss Senden und Bredenbeck gemäht worden“, berichtet Erwin Oberhaus auf Anfrage. „Der alte Bewuchs muss raus, damit das Neue wieder nachkommen kann. Die Grundsaat der Wiese ist so angelegt, dass die Pflanzen im Frühjahr wieder austreiben können“, sagt der Mitarbeiter der Sendener Bauverwaltung.

Projektleiter Erwin Oberhaus (kl. Foto) ist froh, dass die Natur sich an Stever und Dümmer Flächen zurückerobert hat. Foto: Siegmar Syffus

Spitzwegerich, Kornblumen, Schafgarbe, Wilde Möhre, Johanniskraut. . . Samenmischungen mit rund 50 verschiedenen Kräutern, Gräsern und Leguminosen (Hülsenfrüchtler) sind in diesem Jahr zusätzlich zu den Regionale-Maßnahmen auf einer Gesamtfläche von rund 22 000 Quadratmetern an 13 Stellen im Gemeindegebiet ausgesät worden. „In diesen Wiesen finden Insekten und anderen Kleinlebewesen ideale Bedingungen“, verweist Oberhaus auf die Bedeutung für den Artenschutz. Doch auch der Mensch profitiert von den ökologischen Maßnahmen – unter anderem durch den mit Bänken und Beleuchtung ausgestattet, barrierefreien Aufenthaltsbereich vis-à-vis der Friedenskirche. Er soll Alt und Jung zum entspannten Verweilen in der Natur anregen.

Seit Sommer 2017 bis Frühjahr 2020 wurden allein im Regionale-Projekt zwischen Schloss und Bauerschaft Bredenbeck insgesamt – vom Land zu 80 Prozent gefördert – rund vier Millionen Euro für den Hochwasserschutz und die Renaturierung von Stever, Dümmer und Wortbach investiert. Oberhaus, der die Projektleitung inne hatte, zeigt sich mit dem bisher Erreichten zufrieden: Der Hochwasserschutz habe bei den starken Regengüssen im Februar eine erste (kleine) Bewährungsprobe bestanden. „Auch bezüglich der Renaturierung ist schon eine Menge zu sehen. Allerdings braucht die Natur etwa drei bis fünf Jahre, bis man erkennen kann, ob die ökologischen Ziele tatsächlich erreicht werden“, führt der Projektleiter aus. Neben der Ausbreitung diverser heimischer Pflanzen- und Insekten-Arten sei die Anwesenheit des Eisvogels ein Beleg.

Grundlage für die ökologische Aufwertung der Gewässer bieten die ausgeweiteten Uferbereiche, die angelegten Sekundärauen am Bürgerpark und am Hagenkamp sowie diverse Flussschlingen (Mäander) und die drei „Fischtreppen“ in Bredenbeck. „Die Maßnahmen kommen in der Bevölkerung hervorragend an. Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen“, freut sich Oberhaus.