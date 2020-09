Das am 17. Juli gestartete Carsharing-Projekt kommt nicht richtig ins Rollen: „Aktuell haben wir nur drei Sendener Bürger, die sich angemeldet haben und zwei weitere Interessierte. Da ist noch viel Luft nach oben“, räumt Rebecca Bracht auf WN-Anfrage ein. Gleichwohl gibt sich die Pressesprecherin der Stadtteilauto Carsharing Münster GmbH durchaus zuversichtlich: „Aus Erfahrung aus anderen Orten wissen wir, dass es eine Weile dauert, bis es läuft.“ Neben den drei Sendenern hätten auch schon „Kunden aus Orten um die Ecke“, die am Geschäft „Gastronom“ parkenden Stadtteilautos genutzt.

Um das Projekt in die Gänge zu bringen, erlässt das Unternehmen allen Sendener Neukunden, die sich im September und Oktober anmelden, die Gebühr in Höhe von 50 Euro. Wer einsteigen möchte, muss dazu nicht den Weg nach Münster auf sich nehmen, sondern kann sich vor Ort im „EhrenWert“-Büro der Gemeinde an der Biete anmelden, berichtet Bracht.

Damit sich Carsharing in Senden auf Dauer wirtschaftlich trägt, müssten sich etwa 20 Kunden finden. „Wünschenswert wäre ein Mix aus Privatpersonen und Firmen“, sagt die Pressesprecherin. Tagsüber sei erfahrungsgemäß eine höhere Nachfrage der Unternehmen zu verzeichnen. Privatpersonen nutzten die Fahrzeuge eher am Abend und am Wochenende. Rebecca Bracht setzt nun darauf, dass die Kunden ihre „positiven Erfahrungen per Mundpropaganda“ weitergeben.