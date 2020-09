Oh, du schöne neue Internetwelt. Mit Highspeed ins Netz – „Erleben, was verbindet“. Ruckzuck steht online der Kontakt von Otti bis nach Honolulu oder sonst wo hin. Doch in der realen Welt sieht‘s anders aus. Da kommt ein Telekom-Riese nicht immer aus den Socken. Denn schon seit über einem Jahr fristet ein von rot-weißen Sperrzäunen umgebener Schaltschrank in einer Baugrube in Ottmarsbocholt einsam und verlassen sein tristes Dasein.

Geraume Zeit hatten die Nachbarn gerätselt, worum es sich bei der „Installation“ an der Ecke Davertweg/Holzfeld wohl handeln könnte: Ob auf diesem Sockel die rot-weißen Bayern-Fans ihrem Uli Hoeneß ein Denkmal setzen wollen? Oder handelt es sich gar um ein Posthum-Kunstwerk von Josef Beuys („Ist das Kunst oder kann es weg“)? Sogar ein Verschwörungstheoretiker meldete sich zu Wort: Er habe dort mehrfach magenta-farbene Männchen gesehen, was auf Überbleibsel aus einem abgestürzten Raumschiff hinweise n könnte. . .

„Magenta“ war das Stichwort und brachte den Nachbarn eine Idee: „Erleben, was verbindet“ – ein schneller Anruf bei der Telekom . Doch der endete in der Warteschleife. Ähnlich ging‘s der Sendener Verwaltung, deren Anrufe und Mails beim Magenta-Riesen bisher ebenfalls kein Gehör fanden.

Aber vielleicht handelt es sich bei der „Installation“ ja doch um einen Scherz. Zuzutrauen wär‘s den „rot-weißen“ Jecken aus Otti, die beim Karneval stets für Furore sorgen. Schließlich steckt in jedem Magenta auch ein bisschen Rot und Weiß. . . Klingelingeling.