Bilder geben Energie zurück

Sie verlangen Gründlichkeit, weil ebenjene in ihnen steckt. Die Bilder von Bodil Edmar-Kerstin erfordern Hingabe, wie sie zuvor in die Werke eingeflossen ist. Die Ausstellung „Colourfields“, die noch bis zum 25. Oktober im „KunstRaum“ der Hufelandschule zu sehen ist, verwandelt das Naturheilzentrum ein Stück weit in ein Museum. Rund 30 Arbeiten der Künstlerin aus Senden fangen die Blicke, wecken die Konzentration – und lassen die Zeit vergessen, die während des Gangs durch die Räume verrinnt.

Ganz wichtiger Zeit-Faktor

Wobei Zeit ein wichtiger Faktor für den kreativen Entstehungsprozess ebenso wie seine Wahrnehmung bedeutet. Die gebürtige Schwedin, die in Stockholm ein Studium in „Kunst und Form“ abgeschlossen hatte, bevor sie 1979 in Senden eine Wahlheimat fand, „lässt sich fallen“ beim Malen. Zwar tritt sie mit unterschiedlichen Stimmungen an die Staffelei heran, aber diese verändern, neutralisieren sich. Die Laune „löse sich auf“, ähnlich wie beim Meditieren, beschreibt die Künstlerin. Das gelingt aber nur unter zwei Voraussetzungen: Es muss die Bereitschaft, sich für die Kunst zu öffnen und ein ausreichendes Energiepensum vorhanden sein.

Denn sie stecke viel Kraft in ihre Bilder, schildert Edmar-Kerstin, die zu den Gründerinnen der Kunst- und Kulturinitiative Senden (KuKiS) gehört, diese als erste Vorsitzende mit prägte. Doch die „Energie-Bilanz“ ist ausgeglichen, denn, sobald ein Bild abgeschlossen ist, fließt die Energie zurück. „Die Bilder powern mich“, sagt die Künstlerin, die von einigen Betrachtern ihrer Arbeiten zurückgespiegelt bekommt, dass ihre Bilder „etwas Besonderes ausstrahlen“. Etwas, das die Ausstellungsgäste mitnehmen können, sie bereichert. Diesen Effekt, den Edmar-Kerstin – die zuletzt bei der Ausstellung „Mit Droste im Glashaus“ vertreten war – auch selbst manchmal spürt, erklärt sie so: „Ich merke, dass der Künstler etwas schenken möchte.“

Strukturen dynamisch durchbrechen

Die abstrakten Motive, die in ganz unterschiedlichen Techniken entstehen, kreisen als Thema um eine Farbe und deren filigrane Abstufungen. So reicht das Spektrum von Gelb von einem Weiß- oder Grünton bis zu einem erdigen Braun. Die Herausforderung liege darin, Dynamik in diese Motive zu bekommen – etwa durch bewusste Markierungen, die die Struktur durchbrechen. Das könne ein rötlicher Flecken in einem blau-türkisen Bild oder eine erstarrte Stelle in einem ansonsten fließenden Motiv sein, veranschaulicht die Künstlerin, die von Edvard Munch, Paula Modersohn-Becker und Lyonel Feininger (den der Hang zu geometrischen Kompositionen mit der Sendenerin verbindet) fasziniert ist.

Gegenständliches kommt von ihr nie auf die Leinwand. Außer für Lotta. Die fünfjährige Enkelin wünscht sich, dass ihre Großmutter mal eine Sonne malt. Ein Herzensauftrag, den Edmar-Kerstin, Malerin und Lyrik-Autorin, jetzt gerne erfüllt.

Interessierten bietet die Künstlerin private Führungen für bis zu zwei Personen an. Denn sie beantwortet gerne Fragen zu ihren Arbeiten. Kontakt: 0049 151/705 44015 oder bodil.edmar@gmail.com