Mit dem bewährten Team startet die KuKiS (Kunst- und Kulturinitiative Senden) in das neue Veranstaltungsjahr. Am Montagabend wurde die Jahreshauptversammlung , die im Mai wegen des Corona-Lockdowns verschoben werden musste, nachgeholt. Die 1. Vorsitzende Iris Weintz begrüßte in bewährter Manier die Anwesenden und berichtete über die Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Natürlich bekam auch die KuKiS die Einschränkungen der Corona-Krise deutlich zu spüren, mussten doch Kurse und Veranstaltungen abgebrochen und verschoben werden. So wurden den Teilnehmern die Kursgebühren für die abgebrochenen Kurse zurückerstattet, die Dozenten erhielten aber trotzdem ihr Honorar.

Nun jedoch, mit einem gut funktionierenden Hygienekonzept, viel Abstand in den Kursen und der Hoffnung auf Besserung, ist die Planung für die Zukunft auf einem guten Weg. Auch für das laufende Kursjahr gibt es ein gut gefülltes Programm, werden doch die ausgefallenen Punkte wie zum Beispiel die Ausstellung „Münsterland und Ruhrgebiet“ und der Chansonnachmittag „Illusion d’Amour“ nachgeholt und durch Dr. Carsten Seicks Gartenvorträge , die Silvesterlesung mit Jürgen Janning und die szenische Lesung „Schöpferkind“ ergänzt. Alle Veranstaltungen sind im Programmheft nachzulesen, das in der Gemeinde und in vielen Geschäften ausliegt.

Die bei einer Mitgliederversammlung notwendigen Pflichten der Tagesordnung wie Kassenbericht, Entlastung und Neuwahl des Vorstands gingen, da gut vorbereitet, zügig über die Bühne. Und da sich der gesamte Vorstand zu einer weiteren Amtszeit bereit erklärte, konnte die Versammlung zu aller Zufriedenheit beendet werden.

Einen Ausblick auf das Jahr 2022 gab noch die Ehrenvorsitzende Bodil Edmar-Kerstin: Dann nämlich wird die KuKiS 30 Jahre alt und für das Jubiläumsjahr sollte die Planung sicherheitshalber schon mal starten! Weitere Infos.