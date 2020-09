„Manege frei“ hieß es am Mittwochmorgen auf dem Kirchplatz von St. Laurentius. Und schon kurz darauf klatschen und jubelten 68 begeisterte Steverspatzen. Zirkus Fantastico gastierte für den DRK-Kindergarten mit Jonglagen, Clownerie und Akrobatik. „Unser Förderverein hat die Aufführung finanziert. Damit tun wir nicht nur unseren Kindern, sondern auch dem Zirkus etwas Gutes“, sagt Kita-Leiterin Andrea Welzel . Denn das Familienunternehmen ist mit Zelt, Wagen und Tieren aufgrund der Corona-Pandemie im März auf dem Sportplatz in Hausdülmen gestrandet. Nachdem Andrea Welzel aus der Dülmener Zeitung von der Misere der Artistenfamilien gelesen hatte, nahm sie Kontakt zum Förderverein und zum Zirkus Fantastico auf.

„Wir leben mit neun Personen in drei Familien zusammen. Unsere vierte Familie sind unsere Tiere“, erzählt Jennefer Adriana Kaselowsky im WN-Gespräch. Aufgrund der Corona-Auflagen sitzen die Zirkusleute mit ihren Kindern im Alter von fünf, 1,5 Jahren und zehn Monaten seit sechs Monaten in Hausdülmen fest. Da Großveranstaltungen verboten sind, haben sie weder dort noch an anderen Orten, die Möglichkeit zu Vorstellungen im gewohnten Rahmen. „Darum treten wir zu allen anderen, kleinen Anlässen auf, bei Firmen- und Familienfeiern oder für Kindergärten. Das machen wir nicht für uns, sondern ausschließlich für unsere Tiere“, erklärt Adriana Kaselowsky. Das bestätigt Zirkusdirektorin Joanna Kocka : „Unsere Familien bekommen Grundsicherung und halten sich damit über Wasser. Das Geld reicht aber nicht für das Futter, den Tierarzt und Einstreuzeug. Wir haben fünf Hunde, sechs Ziegen, zwei Großpferde und vier Ponys.“ Für den Familienzirkus in siebter Generation kommt diese Situation einer Katastrophe gleich, zumal niemand wirklich weiß, wie lange sich das Ende der Auftrittsbeschränkungen noch hinziehen wird.

In Senden gastierte Zirkus Fantastico am Mittwoch ohne Tiere. Für diesen einzelnen, rund 45-minütigen Auftritt hätten die Belastungen für die Vierbeiner und der Aufwand in keinem Verhältnis gestanden.

Wer helfen möchte oder an einer Vorstellung interessiert ist, kann sich direkt bei Joanna Kocka 0 15 25-6 42 28 66, melden oder die Familie direkt am Sportplatz in Hausdülmen besuchen.