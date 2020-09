Welle aus Beton für Begegnungen

Die Vorfreude erstrahlte förmlich. Denn bei der Einweihung des Kirchplatzes am Dienstagabend wurde erstmals ein Teil der Lichtgestaltung sichtbar – die „Appetit“ macht auf das komplette Gesamtkunstwerk, das Architektin Anke Deeken mit Elektro Scharmann umsetzt. Ob bei Tageslicht oder zur blauen Stunde, der Platz rund um St. Laurentius hat seinen Charakter verändert.

Welche Ideen und Vorgaben sie dabei verfolgt hat, erklärte Deeken vor vielen Gästen der Einweihung, die offenbar noch in der laufenden Legislaturperiode vorgenommen werden sollte. Auf der Tagesordnung der politischen Gremien stand die Gestaltung im Herzen Sendens immer wieder. Weshalb Vertreter aller Fraktionen sowie Mitarbeiter der Verwaltung, der beteiligten Firmen und Anwohner zur offiziellen Freigabe des Platzes eingeladen worden waren. Deeken räumte ein, dass sie sich angesichts der, so wörtlich, „relativ hochwertigen Gestaltung“ gefragt habe: „Können wir das machen?“ Ihre Antwort lautete vor den Einweihungsgästen: „Ja, es war richtig so.“ Konkret im Blick hatte die Architektin dabei besonders das hochkant verlegte Klinkerpflaster in Fischgrätmuster. Dies sei auch in anderen Städten anzutreffen und verspreche nachhaltige Wertigkeit. „Das hat lange Bestand.“

Die Architektin aus Bremen hob hervor, dass es aber nicht nur darum gegangen sei, die Pfarrkirche zu akzentuieren, sondern es sich gleichsam um eine erweiterte Platzgestaltung gehandelt habe. Denn auch die Münsterstraße führe nun nicht mehr am Kirchplatz vorbei, sondern sei in den Platz eingebunden worden. Das „Alte Zollhaus“ sei aus dem Hintergrund gerückt und zur Geltung gebracht worden, und zum hervorgehobenen Gebäude-Ensemble zähle auch die Alte Brennerei Palz.

Widerstreitende Nutzungen im Einklang

Auf dem Kirchplatz seien widerstreitende Nutzungen in Einklang gebracht worden: Verkehr, Flanieren, Außengastronomie, Schutz der Linden und Parkplätze.

Zur Einweihung des St.-Laurentius-Kirchplatzes führte die Architektin Anke Deeken Vertreter aller Parteien, der Verwaltung sowie Anwohner und beauftragte Firmen am tanzenden Band entlang. Foto: di

Dass sowohl die Funktion (Barrierefreiheit) als auch die Aufenthaltsqualität verbessert wurden, hob Bürgermeister Sebastian Täger hervor. Es habe „viel positive Resonanz“ auf die Veränderungen gegeben, resümierte Täger. Er dankte den Politikern, die den Weg vom Wettbewerb bis zur baulichen Verwirklichung intensiv begleitet haben. Das „tanzende Band“, eine wellenförmige, teils unterbrochene 30 bis 80 Zentimeter hohe Mauer aus Betonstein (zugleich Abgrenzung und Sitzfläche), bezeichnete der Bürgermeister als Herzstück der Planung Deekens: „Das ist der Grund, weshalb Sie Wettbewerbssiegerin geworden sind“, sagte der Rathaus-Chef. Er dankte dem Team der Verwaltung und den beteiligten Firmen, die den Zeitrahmen von eineinhalb Jahren eingehalten haben. Immerhin 340 000 Pflastersteine, so die Angaben von Projektleiter Erwin Oberhaus, seien verlegt worden.

Wettbewerbs-Entwurf wird auch umgesetzt Im Juli 2016 geht Anke Deeken beziehungsweise das Büro LS Landschaftsarchitektur aus dem Wettbewerb Ortskerngestaltung als Siegerin hervor. Baubeginn: Februar 2019, Bauabschluss: 30. Juli 2020; einige Lampen/Strahler fehlen noch wegen Lieferverzugs, ebenso Bänke und Fahrradständer. ...

Der Bürgermeister würdigte auch, dass die Nachbarn des Kirchplatzes „Beeinträchtigungen erdulden“ mussten. Wie die Gemeinde auf WN-Anfrage bestätigte, sind die Anlieger aber auch – ebenso wie an Eintrachtstraße und Herrenstraße – an den Kosten beteiligt, die für diesen Ausbaustandard fällig werden, der auf Kritik trifft.

Die Platzgestaltung, Teil des ISEK-Bündels, sollte mit 2,2 Millionen Euro zu Buche schlagen, von denen das Land die Hälfte übernimmt. Die Kosten stiegen auf 2,6 Millionen Euro an. Hinzu kamen rund 500 000 Euro für die Sanierung von Kanalisation und Dümmer-Brücke.

Pfarrer Klemens Schneider sieht in dem Projekt ein Beispiel für die gute Zusammenarbeit zwischen Pfarr- und politischer Gemeinde. In einem Gebet trug er den Wunsch vor Gott, dass der Platz Raum für viele friedvolle Begegnungen bieten solle.