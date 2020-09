Die eigenen Brunnen reichen 80 Meter in die Tiefe. Was sie fördern, ist qualitativ „top“, hieß es am Mittwoch vor der Presse. Doch die Menge reicht nicht aus. Die „Sorge“ um die Wasserversorgung treibt die Landwirte schon länger um. Bei der Lösung haben sie selbst die Ärmel hochgekrempelt. Das Ergebnis ihres Einsatzes und einer konzertierten Aktion von Gemeinden und Versorger stellten sie auf dem Hof Krechtmann vor.

24 Höfe in den Bauerschaften Gettrup und Aldenhövel, entlang der B 235, haben sich zu einer Art Wasserbau-Gemeinschaft zusammengeschlossen, die inzwischen als eingetragener Verein fungiert. Parallelen zu den Glasfaser-Ausbau-Vereinen für den Außenbereich kommen nicht von ungefähr. „Wir haben uns das dort ein bisschen abgeguckt“, schildert Thomas Schulze Austrup-Streyl, der mit Franz-Josef Krechtmann zu den Initiatoren des Projektes zählt. Mit Clemens Lütke Aldenhövel haben sie einen Mitstreiter gefunden, der die Federführung übernommen hatte.

Gleich die Lösung fürs Problem geliefert

Die Anfänge reichen bis zum August 2018 zurück, als erste Gespräche mit Borgmann und der Rathausspitze in Senden geführt wurden. Der Tenor habe nicht gelautet: Wir haben ein Problem, was könnt ihr für uns tun?, sondern die Landwirte hätten gleich eine Lösung angeboten – indem sie sich selbst ins Zeug legen, lobt Täger die Initiative. Und Borgmann pocht auf die Kraft von Gemeinschaftsaktionen. Wenn Nachbarn an einem Strang ziehen, „kann das Berge versetzen“.

Als es losging, packten alle mit an

Trotz der Erfahrung im Glasfaserausbau, war der Tiefbau für die Trinkwasserleitungen doch eine neue Erfahrung für die Landwirte. Ihre Bereitschaft, sich fürs gemeinsame Anliegen einzusetzen, sei hoch gewesen, als es endlich ans Erdreich bewegen gegangen sei. Alle, die auf dem Weg lagen, haben zu 100 Prozent mitgemacht, lautet das Fazit.

Dass es aber einiger Gespräche und Treffen bedurft hatte, bis die Gemeinschaft geformt worden sei, räumt Franz-Josef Krechtmann ein. Er veranschaulicht die Wasser-Not der letzten trockenen Sommer: Ein älterer Milchwagen sei gereinigt und in den heißen Monaten als Wassertransporter eingesetzt worden, der am Hydranten getankt habe.

Diese Zeiten sind vorbei. Denn jetzt fließt Gelsenwasser-Trinkwasser und Wasser vom Hof-Brunnen auf den Höfen. Die Kosten für die Anschlüsse, die dank Eigenleistungen (auf acht Kilometern Rohrleitung) gesenkt werden konnten, teilten sich die Landwirte (70 Prozent) und das Versorgungsunternehmen (30 Prozent) auf. Ebenfalls kostendämpfend wirkte sich aus, dass das Verbuddeln von Wasser- und Stromleitungen zusammengelegt wurde.