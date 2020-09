Viele Sendener sind daran interessiert, wie sie ihren Ruhestand sinnvoll gestalten können. Denn: „Schon nach einer halben Stunde waren unsere 30 Flyer weg“, freut sich Susanne Espenhahn . An ihrem Infostand auf dem Wochenmarkt warb die Demografie-Beauftragte am Donnerstag für die Veranstaltungsreihe „Auftanken und weitermachen. . .“, zu der am 8. Oktober (Donnerstag) alle Interessierten willkommen sind. Als Gast wird Franz Müntefering erwartet, der sich nach seiner langjährigen politischen Karriere als Vorsitzender der Bundesorganisation der Seniorenorganisationen (BAGSO) für ein selbstbestimmtes Älterwerden einsetzt.

„Wir möchten Menschen in der zweiten Lebenshälfte ansprechen, damit sie aktiv werden, zum Beispiel indem sie sich ehrenamtlich einbringen. Wir denken aber auch an jüngere Menschen, die sich dafür einsetzen können, dass ältere Nachbarn nicht vereinsamen. Wie wichtig das ist, sehen wir durch Corona“, erläutert Jutta Sliwinski vom Regionalbüro „Alter, Pflege und Demenz“, das sich in Trägerschaft der Alexianer befindet. Ebenso wie die Gemeinde Senden ist das Regionalbüro Mitglied im Netzwerk „Alter-Demenz-Pflege“, das zu der Veranstaltung am 8. Oktober einlädt. Angeboten werden Vorträge zu den Themen „Vorsorgevollmacht“, „Nachbarschaftshilfe“, „Wohnen ohne Barrieren“ und „Dement – Was ist das?“. Nach den Vorträgen stehen die Referenten zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Moderiert wird die Veranstaltung von dem Demografie-Experten Dr. Winfried Kösters.

„Im Zuge des demografischen Wandels gewinnen diese Themen immer mehr an Bedeutung“, merkt Susanne Espenhahn an und weist darauf hin, „dass sich die Zahl der über 65-Jährigen bis zum Jahr 2030 etwa verdoppeln wird“.

Anmeldungen für die Vorträge am 8. Oktober werden schon jetzt bei der Gemeinde Senden, 0 25 97 / 69 92 23, und über die Homepage der VHS (in der Suche „Auftanken“ eingeben) angenommen. Wegen der Corona-Auflagen ist die Platzzahl eng begrenzt..