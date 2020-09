Der Bock aufs Büffeln wird belohnt: An der Geschwister-Scholl-Schule wurden gestern die Zertifikate für die erfolgreiche DELF-Teilnahme überreicht. 13 Schülerinnen und Schüler hatten sich der Herausforderung, hohe Leistungen im Fach Französisch zu erbringen, gestellt, zwölf von ihnen meisterten die Prüfungen.

Dass die anspruchsvoll und die Teilnehmer besonders engagiert sind, betonte auch Schulleiterin Ulrike Machers bei der Übergabe, die ursprünglich schon vor den Sommerferien stattfinden sollte. Was Corona-bedingt ausfiel.

Der Lohn der Mühen besteht in einem Zertifikat, das weltweit gilt und als ein i-Tüpfelchen Bewerbungen um Praktika oder Ausbildungsplätze schmücken kann. Schon zum 17. Mal gingen Schülerinnen und Schüler der Sendener Realschule an den Start, um das diplôme d‘études en langue française (DELF) zu ergattern, das vom französischen Bildungsministerium ausgestellt wird. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich im Rahmen einer freiwilligen AG am Nachmittag vorbereitet.

Die mündliche Prüfung fand im Januar im Pascal-Gymnasium in Münster statt. Die schriftlichen „Examen“ legten die Sendener in ihrer eigenen Schule ab.

Ulrike Machers dankte auch dem Wirken der Französischlehrerinnen Karen Peters und Katja Robben. „Ein Einsatz mit Herzblut“, wie die Schulleiterin lobte. Und einer, der sich lohnte. Denn Schüler und Trainer können ein hohes Leistungsniveau vorweisen. Anna Köbbing (die als Zehntklässlerin die Realschule verlassen hat) verbucht beispielsweise mit 88 von 100 Punkten das beste jemals auf dem B 1-Niveau erzielte Ergebnis an der Geschwister-Scholl-Schule. Top-Resultate heimsten auch Miriam Rother (A 2) mit 93 und Lukas Reher (A 1) mit 85,5 Punkten ein.

Unter den aktuellen DELF-Teilnehmern waren fünf Mal das Niveau A 1 (Jahrgang 8), drei mal Niveau A2 (Jahrgang 9) und fünf Mal das Niveau B 1 (Jahrgang 10) vertreten.