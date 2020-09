Das politische Kräfteverhältnis im Sendener Gemeinderat ändert sich ganz erheblich: Als Gewinner gehen die Grünen aus der Kommunalwahl hervor. Sie verzeichnen nach Auszählung der Wahlbezirke ein kräftiges Plus von fast zehn Prozent – und liegen sie bei 22,51 Prozent. Zugleich hat die CDU die absolute Mehrheit verloren. Sie muss sich mit einem deutlichen Dämpfer von rund minus fünf Prozent abfinden.

Der Zuwachs bei den Grünen schlägt sich in ihren Mandaten nieder. Ihre Fraktion wächst von vier auf acht Mitglieder an. Für Spitzenkandidatin Sandra Maaß gehen damit zwei ihrer Hauptwünsche in Erfüllung: Sie wollte die CDU-Mehrheit „endlich brechen“, damit der „Klimaschutz in Senden eine Stimme bekommt“, so Maaß. Zudem erreichten es die Grünen, als zweitstärkste Kraft die SPD zu überholen, die 14.5 Prozent der Stimmen verzeichnet (fünf Prozent weniger als 2014).

In die Annalen der Sendener Kommunalpolitik dürfte Thomas Hageney (UWG) eingehen. Denn er erlangte als nicht CDU-Kandidat das Direktmandat im Wahlbezirk acht (Dorffeld und Walskamp). Die UWG insgesamt verbucht ein ganz ähnliches Ergebnis wie bei der vorigen Kommunalwahl, ergattert aber einen Platz im Rat mehr (jetzt vier).

Enttäuscht äußerten sich CDU, SPD und FDP. „Gegenwind aus Berlin“ machten die örtlichen Liberalen geltend. Georg Jacobs (CDU) möchte das Ergebnis erst noch gründlich analysieren. Achim Peltzer hatte nicht damit gerechnet, dass die SPD zu den Wahlsiegern zählt, auch er machte dafür nicht die örtliche Arbeit seiner Partei verantwortlich.