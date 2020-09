Besucher erleben Wandel von Schloss Senden hautnah

Als gegen 16 Uhr auch der letzte Kuchenkrümmel des „Baustellencafés“ über die Theke ging, stand fest: Kunsthungrige und Geschichtsliebhaber ließen sich von Corona keineswegs davon abhalten, dem Schloss Senden am Sonntag einen wohlverdienten Besuch abzustatten. Mit seinem schiefen Mannenhaus, den stuckverzierten Decken und imposantem Sandsteinbalkon lockte das Schloss im Rahmen des „Tags des offenen Denkmals“ interessierte Besucher(massen) aus dem gesamten Münsterland.

Doch keine Sorge, Skepsis gegenüber der Schieflage des drei Jahrhunderte alten rechten Gebäudetrakts seien dank Restaurierungen völlig unbegründet, so Dr. Franz Waldmann : „Da fällt nichts ins Wasser!“ 500 Jahre europäische Baugeschichte brachte der Vorstandsvorsitzende des Schloss Senden e.V. den gespannten Zuhörern in einer Führung in und um das Bauwerk nah. Ehrfürchtig wurde mit den Fingern über die prächtigen, rosa gemusterten Tapeten des original barocken Raumes gefahren, dem schon Adlige, Internatsschüler und Hotelgäste ihre Aufwartung gemacht haben.

Wandel eines Gebäudes nachspüren 1/11 Viel Andrang bei den Führungen am Tag des offenen Denkmals, bei denen Dr. Franz Waldmann die Gäste empfängt. Foto: ell

Führung durch Schloss und Park. Foto: ell

Führung durch Schloss Senden am Tag des offenen Denkmals Foto: ell

Führung durch Schloss Senden Foto: ell

Führung durch Schloss Senden Foto: ell

Blick auf das Café im Hof von Schloss Senden Foto: ell

Das Baustellen-Café im Schloss-Hof war gut frequentiert. Foto: ell

Schloss-Cafe im Hof mit Blick auf das Mannenhaus. Foto: ell

Chillen erlaubt beim Tag des Offenen Denkmals auf Schloss Senden Foto: ell

Foto: ell

Foto: ell

„ Da fällt nichts ins Wasser. Da fällt nichts ins Wasser. “ Dr. Franz Waldmann über den Schiefstand des Mannenhauses

Und doch hat die Zeit ihre Spuren in der Baumberger-Sandstein-Fassade hinterlassen: die hölzernen Stützpfeiler ächzen und beugen sich unter der Last der alten Schutzmauer, welche schon den 30-jährigen Krieg überdauerte. Auch neue Fenster müssen her und jede einzelne Fuge der Ziegel wurde ersetzt, denn bei der Denkmalpflege gilt: was nicht erhalten werden kann, wird ersetzt. Ein Ausdruck der Entschlossenheit also, fünf Wochen ein einziges Kastenfenster restaurieren zu lassen. Diese Ausbesserungen können sich allemal blicken lassen, unter anderem auch in Fernsehen: der 1899 entstandene Rombergtrakt diente schon mehrfach als Filmkulisse. Das Highlight jedoch bildet seit einigen Monaten die innovative Turmspitze, sozusagen die Kirsche auf der Sahnetorte. Nachdem ein notlandendes Kriegsflugzeug den Turmaufsatz im Jahre 1944 schnurstracks in die Gräfte beförderte, passierte gut 75 Jahre lang nichts – bis, passend zu dem Motto des vorgestrigen bundesweiten Tages „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken“, die Idee einer Original-Silhouetten zitierenden Skulptur aufkam, um den Wandel des Schlosses zu zeigen.

Denkmal steckt mitten im Wandel

Vorangetrieben von der Aufbruchstimmung der Schlossvereinsmitglieder und des Engagements der Seminarteilnehmer der Jugendbauhütten steckt das Denkmal mitten in der Transformation – weg von einem verfallsnahen Zustand, hin zu großen Plänen: Textilwerkstätten, Ateliers zu Handwerk mit Denkmalpflege-Bezug sind geplant, um auch die Jugend mit einzubinden, in dem Gewölbekeller steckt Potenzial für einen verführerischen Weinkeller. Gerade dieser Wandel mache das Schloss laut Dr. Lennart Pieper, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Schloss-Verein, zu einem Besuchermagneten: „Seit drei Jahren hat sich der Tag des Denkmalschutzes hier zu einer Institution entwickelt“, so Pieper, „die eindrucksvollen Baufortschritte der letzten fünf Jahre können erlebt werden.“

Liebesbezeugungen unter der Laube

Neben dem Programm innerhalb der Schlossmauern und dem Café im Innenhof wartete auch vor dem Burggraben ein wahres Highlight: „Paare unter der Laube“ - Duos sowohl aus Verliebten als auch die Hundehalterin samt Vierbeiner – konnten sich unter der Hopfenlaube im reaktivierten Nutz-Gemüsegarten zwischen Sonnenblumen und Kapuzinerkresse vom Fotografen Ralf Emmerich ablichten lassen. Das Künstlerduo Scheibe & Güntzel zieht als kreativer Motor und Organisator der Aktion ein durch und durch positives Fazit: „Ich bin ganz glücklich!“, strahlt Swaantje Güntzel mit ihren zwei Meter hohen Riesenblumen und den faszinierten Schlossbesuchern um die Wette. Und die kamen wirklich reichlich, um am Tag des offenen Denkmals den Wandel eines Denkmals zu erspüren.