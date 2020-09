Raubüberfall auf einen Supermarkt: Unbekannte Täter betraten am Samstag gegen 21 Uhr den Edeka-Markt in Senden, zückten eine Waffe und forderten die Tageseinnahmen. Es soll sich um drei junge Leute handeln, die aber flüchteten, ohne Beute zu erlangen. So wird es im Umfeld des Ladens geschildert. Die Polizei selbst hatte bisher keine Pressemitteilung verbreitet. Aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es in der Pressestelle der Kreispolizeibehörde heißt, die den Vorfall bestätigt, ohne bislang nähere Angaben zu machen.

Gleichwohl ruft die Polizei dazu auf, dass sich Zeugen des versuchten Raubüberfalls unter 0 25 41/14 0 melden.