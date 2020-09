Elf Schülerinnen und Schüler der jetzigen Jahrgänge 9 bis 12 (Q 2) haben im vergangenen Schuljahr an der DELF-AG teilgenommen und erfolgreich die schriftlichen und in Münster stattfindenden mündlichen Sprachprüfungen absolviert. Sie konnten auf den Niveaustufen A 2, B 1 und B 2 ihre hervorragenden Französischkenntnisse unter Beweis stellen, teilt das Joseph-Haydn-Gymnasium (JHG) mit.

Hierbei ist Maren Lösels Leistung besonders hervorzuheben: Sie erreichte nicht nur die höchste Punktzahl der Gruppe im obersten Niveau, sondern hat sich auch ohne, dass sie am Französisch-Unterricht teilnahm, auf diese Prüfung vorbereitet. Unterstützt wurde sie hierbei von der schulischen Fremdsprachenassistentin. Die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler erhielten nun ihre DELF-Sprachdiplome und die herzlichen Glückwünsche der DELF-Beauftragten Maud Briese vom Institut français in Köln. „Félicitations darf ich ebenfalls von der Fachschaft Französisch und besonders von Frau Espelage-Weiß übermitteln“, sagte Französischlehrer Dominik Herbst, der die Zertifikate stellvertrend für Theresia Espelage-Weiß überreichte. Die Französischlehrerin und Koordinatorin für Internationales hatte die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zu den Prüfungen begleitet. Das JHG nimmt bereits seit 20 Jahren an internationalen Sprach Prüfungen teil.