Pizza, Projekte und viele Pläne

Damit endlich mal was passiert, nehmen bei der Gestaltung Sendens sogar schon Zehnjährige das Ruder in die Hand: Jonathan, Jasper, Enya und Lena haben das Rasen über selbstgetüftelte Rampen satt und setzen sich tatkräftig für ihren Traum von einem Skatepark ein. Auf der 2. Sendener YouComm haben die Vier unter Beweis gestellt, dass sie nicht nur furchtlose BMX-Bike-Bezwinger und Longboard-Liebhaber sind, sondern auch vor der Präsentation ihres Herzensprojektes vor jugendlichem Publikum nicht zurückschrecken.

„Am Anfang war ich sehr aufgeregt, weil ich Angst hatte, dass die Älteren uns nicht ernst nehmen“, gibt die zehnjährige Lena Nietfeld zu, „aber als wir dann vorne standen, lief es ganz locker!“ Und ihre Courage zahlt sich aus: Den deutlichen Großteil der YouComm-Teilnehmer konnten die jungen Skater für ihre Sache gewinnen und die Liste gesammelter Unterschriften für den Bau eines Skateparks so um elf Namen auf jetzt eindrucksvolle 120 Unterstützer ergänzen.

Jugendparlament diskutiert

Neben neuen Freizeitanlagen stand die Idee einer Taschengeldbörse – nach dem Prinzip: kleine Dienstleistungen gegen kleines Entgelt – auf der Agenda des Zukunft-Workshops für ein „modernes und cooleres Senden“.

Außerdem wurde über ein Jugendparlament als Form der Mitbestimmung diskutiert. Rückenwind bekommen die jungen Engagierten auch bereits aus der Kommunalpolitik, die einen jüngst eingereichten Antrag der FDP zu diesem Thema mitträgt.

Aktiv kamen aus der 19-köpfigen YouComm-Gruppe unter den Gesichtspunkten Freizeit, Mobilität, Digitalisierung und Umweltschutz innovative Vorschläge die von Public Viewing Events, über Musikfestivals bis zu „Chill-Areas“ am Kanal reichten. Als positiven Nebeneffekt empfanden die Jugendlichen außerdem, dass ihnen die sonst verschlossen wirkenden Türen zur Verwaltung geöffnet wurden: Bürgermeister Sebastian Täger, sowie Susanne Espenhahn und Marion Niehues, welche in der Gemeinde die Themen Demographie, Ehrenamt und Familienförderung koordinieren, hörten sich die Wünsche der Jugendlichen persönlich an. Nach fünf Stunden intensivem Brainstorming bis die Köpfe rauchten, stand als letzter Programmpunkt der Ausklang des Nachmittags mit wohlverdienter Pizza. „Die Stimmung war eine Einsplus mit Sternchen“, fasst der 15-jährige Nelson Pieroth die Atmosphäre in Worte. Auch die Veranstalter könnten nur ihr „höchstes Lob an die Jugendlichen“ aussprechen, so Espenhahn.