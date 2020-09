Eine überaus interessante Reise auf den Spuren des Bildhauers Alexander Frerichmann erlebten die Heimatfreunde Senden und viele Gäste am Denkmaltag im Nachbarort Hiddingsel. Nach einer Themeneinführung am Geburtsort des Künstlers an der Herrenstraße ging es zügig mit dem Rad in die Nachbargemeinde.

In mehreren Zehnergruppen, unter strikter Einhaltung der Corona-Auflagen, wurde die Sendener Gruppe von Heribert Windau , einem Urgestein der Hiddingseler Ortsgeschichte, empfangen. Windau erklärte die Geschichte des kleinen Ortes und so mancher Gast rieb sich die Augen angesichts der spannenden Vergangenheit dieser ehemaligen Siedlung. Das Ehrenmal des Schutzpatrons St. Georg steht auf dem Platz der ehemaligen, inzwischen abgerissenen Kirche, deren Umrisse noch im Pflaster aufgezeichnet sind.

Die „Frauenschemm“ erzählte den Gästen amüsante Begebenheiten aus „Urväter-Zeiten“. Viele imposante Grabmäler auf dem Hiddingseler Friedhof stammen ebenfalls von dem überregional bekannten Bildhauer aus Senden.

Zum Abschluss der Tour wurden die Heimatfreunde auf dem Hof Jeiler zwischen Hiddingsel und Senden sehr freundlich begrüßt. Die traditionelle „Heimatwurst“ fand wie immer großen Anklang, heißt es in der Pressemitteilung der Heimatfreunde abschließend.