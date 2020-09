Am Gymnasium in Senden bleiben seit dem heutigen Donnerstag etliche Klassenräume leer. Denn nachdem eine Lehrerin im Kollegium des Joseph-Haydn-Gymnasiums positiv auf Corona getestet wurde, gilt für Schüler der 5d, der 8a, 8b, 8c, 9b, 9c sowie die Grundkurse Chemie der Q 1 häusliche Quarantäne, teilte die Schulleitung den Eltern am Mittwochabend mit. Die JHG-Schulleitung informierte die Eltern auch darüber, dass das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld Kontakt am heutigen Donnerstag mit den Familien aufnehmen werde.

Gegenüber den WN äußerte Schulleiter Frank Wittig am Donnerstag, dass er davon ausgeht, dass die Quarantäne zwei Woche andauert. Da bereits ein paar Tage seit dem Test vergangen sind, wären die Schülerinnen und Schüler bis zum 5. Oktober an ihr Zuhause „gefesselt“.

Welche Maßnahmen für welchen einzelnen Schüler getroffen werden, klärt sich aber noch im Gespräch des Gesundheitsamtes mit den jeweiligen Familien, hieß es beim Kreis.

Die Quarantäne-Klassen sollen über „Distanzlernen“ mit Unterrichtsstoff versorgt werden. Die Voraussetzungen für ein Homeschooling haben sich gerade durch das flächendeckende Einführen eines iServ-Zugangs für alle Schüler verbessert.