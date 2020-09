Pfarrer Schneider verlässt St. Laurentius

Die Art und Weise, den Abschied einzuleiten, sagt wohl auch etwas darüber aus, mit welcher Haltung das Amt ausgefüllt wurde, von dem Klemens Schneider jetzt den Rückzug einleitet: Er setzt nicht auf den Paukenschlag, sondern er gibt seiner Gemeinde Zeit, sich auf ein sich abzeichnendes neues Kapitel einzustellen. Zum 31. Mai nächsten Jahres möchte Schneider die Kirchengemeinde St. Laurentius als leitender Pfarrer verlassen.

Am ersten Advent sind es zehn Jahre, die Schneider in dieser Funktion, sowie später auch als Dechant, in Senden gewirkt hat. Er kam aus St. Peter, Waltrop, und hatte an neuer Wirkungsstätte gleich eine herausfordernde Aufgabe zu stemmen: Die Fusion zur Großgemeinde St. Laurentius. Die damals befürchteten Verluste an Nähe und Präsenz beklagt heute wohl niemand mehr. Ein Prozess, der am Anfang mit schwierigen Vorzeichen versehen war, wurde mit wenig Knirschen vollzogen – was sicherlich nicht zuletzt dem Pfarrer in der Leitungsfunktion zuzuschreiben ist.

Nicht nur die inneren Strukturen, sondern auch das äußere Umfeld der Kirche haben sich verändert. Mit einer Haltung der Treue zu festen Werten und einer Offenheit für den Wandel hat Schneider auf diese Rahmenbedingungen reagiert. Als äußeres Sinnbild für eine moderne Kirche, die in ihren christlichen Grundfesten ruht, mag nicht zuletzt die Umgestaltung der Pfarrkirche St. Laurentius gelten, die Schneider mit vorangetrieben hat.

Der Seelsorger, ambitionierte Fotograf und Hobby- Zauberer, der im Oktober 67 Jahre alt wird, hat Bischof Dr. Felix Genn „im Hinblick auf mein fortschreitendes Alter gebeten, mich im kommenden Jahr vom Amt des leitenden Pfarrers in Senden zu entpflichten. „Dieser Abschied fällt mir schwer, dennoch bin ich der Überzeugung, dass die Zeit reif ist für Veränderungen und einen Neuaufbruch“, schreibt Schneider in einer Mitteilung. Er betont: „Ich bin dankbar für viele vertrauensvolle Begegnungen und Beziehungen und für vieles, was wir gemeinsam (!) haben anstoßen und umsetzen können in unseren vier Teilgemeinden.“

Zukünftig möchte er verstärkt seelsorgliche Aufgaben übernehmen, die durch die Verwaltungsarbeit und Leitungsverantwortung zu kurz gekommen seien.

Nach einer dreimonatigen Sabbatzeit wird Schneider als Pastor mit dem Titel Pfarrer Dienste übernehmen in Hiltrup /Amelsbüren St. Clemens und bei den Alexianern in Haus Kannen. Darüber hinaus hat der Bischof den Geistlichen freigestellt für geistliche Begleitung und Exerzitienarbeit.

„Ich freue mich auf diese drei neuen Arbeitsbereiche“, unterstreicht Schneider. Doch: „Noch bin ich viele Monate in unserer Gemeinde und möchte mit Ihnen und Euch hier Dienst tun: für Gott und die Menschen“, ergänzt der Pfarrer in „dankbarer Verbundenheit“ mit seiner Kirchengemeinde.