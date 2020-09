Ideen der Bürger sprudelten nur so hervor

Von „man müsste mal“ zu konkreten Ideen fürs Sendener Klimaschutzkonzept: Bürgermeister Sebastian Täger begrüßte die knapp 30 Teilnehmer des Bürger-Workshops am Donnerstagabend mit eindringlichen Worten: „Wir müssen uns mit aller Kraft für den Klimaschutz einsetzen, denn es ist schon kurz vor zwölf.“ Und er bat die Anwesenden mitzuhelfen.

Neben den bestehenden Klimazielen, die bereits politisch vorgegeben sind, sollten sie weitere konkrete Maßnahmen für Senden vorschlagen, die bei der Zielerreichung helfen. Zum Aufnehmen und ersten Diskutieren solcher Ideen diente der Workshop, der ab 18 Uhr in der Zweifach-Turnhalle im Sportpark stattfand.

Ideen sprudelten: „Dieser Workshop lebt davon, dass Sie mitmachen“, so brachte es Andreas Hübner , Geschäftsführer der Gertec GmbH auf den Punkt, Er führte durch den Abend. Und zwar mit ganz konkreten Ideen. „Die Beiträge durften erst mal Wünsche und grobe Vorstellungen enthalten, gerne jedoch sammle ich auch die kleinen, aber umsetzbaren Dinge“, so Hübner. Wichtig sei, „man müsste mal“ oder „es sollte doch“ zu vermeiden und an die tatsächliche Umsetzung zu gehen.

Vielzahl ganz unterschiedlicher Vorschläge

Und diese Aufforderung wirkte: Nach einer zahlenbasierten Einführung ins Thema meldeten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausdauernd und so lange, bis die Veranstaltung aus Zeitgründen beendet werden musste. Neben vielen Vorschlägen zur Förderung erneuerbarer Energien und dem weiteren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, gab es auch überraschende Ideen wie die Direktvermarktung von Produkten der Sendener Hofläden im Ortskern, ein Pfandsystem für To-go-Produkte, Baumpatenschaften für Bürger oder ein Wasserstoffkraftwerk in Senden. Auch ein Unverpacktladen, Lastenfahrräder zum Mieten oder eine verbesserte Lade-Infrastruktur für E-Autos und E-Bikes landeten auf den Ideenkarten an den Stellwänden.

Mehr Beratung der Menschen, die etwa auf moderne Heizungen umstellen oder Photovoltaik einsetzen möchten, war ebenfalls ein Wunsch, der geäußert wurde und viel Beifall fand. Interessant für viele der Anwesenden auch die Idee, die in Münster und anderen Orten schon umgesetzt wird: Menschen ansprechen, die für einen begrenzten Zeitraum alternative, klimafreundliche Lösungen ausprobieren – sei es Carsharing statt Zweitwagen, E-Bike statt Auto auf dem Weg zur Arbeit nutzen. So könnten Änderungen im Verhalten der Verbraucher eventuell erleichtert werden, ordnete Hübner den Vorschlag ein. „Wir sind begeistert und bedanken uns für die Ausdauer und den Einsatz der Workshop-Teilnehmer. Auch wenn nicht alles direkt umgesetzt werden kann oder tatsächlich in der Zuständigkeit der Gemeindeverwaltung liegt, war die Veranstaltung ein voller Erfolg.“

Täger freut sich zusammen mit der Klimaschutzmanagerin Petra Volmerg über die Diskussionen und den umfangreichen Beitrag zur Fortschreibung des Sendener Klimaschutzkonzepts. Dieses bündelt die unterschiedlichen Maßnahmen aus Bereichen wie Mobilität, Energie-Erzeugung, -Einsparung und -Effizienz, aber auch privater Konsum und Bauen und Wohnen.