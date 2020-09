Quartett bringt seine Qualitäten voll ein

Mit Abstand den Abend musikalisch wunderbar genießen – beim Rathauskonzert entführte das Eternum Saxophonquartett die vielen Liebhaber feiner von Hand gemachter Musik in eine ganz stimmungsvolle Welt. Das Quartett gehört zu den aufstrebenden jungen Ensembles, hat sich in fünf Jahren einen einzigartig facettenreichen Ensembleklang erarbeitet.

Die vier Saxophonisten Ajda Antolovic , Eva Kotar, Filip Orlovican und Anna-Marie Schäfer lernten sich an der Kölner Musikhochschule kennen, studieren dort seit 2019 in der Kammermusikklasse des renommierten Prof. Georg Klütsch. Mit Akribie und Feinsinn hatten sie für die Reihe „Best of NRW“ ein Programm zusammengestellt, das so ganz nach dem Geschmack des Publikums aufgebaut war und bei dem sie ihre ganzen Qualitäten einbringen konnten.

Für den musikalischen Einstieg wählten sie fünf Sätze aus der „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel. Dabei bewiesen sie ein feines Gespür, schließlich ist dies bei 22 so unterschiedlichen Sätzen keine leichte Aufgabe. Mit dem „Allegro: Alla Hornpipe“ für zwei Oboen, Fagott und Streicher zeigten sie eine überaus kultivierte Spielweise, in der sie ihre Virtuosität immer in den Dienste der Musik stellten. Lebendigkeit und Spielfreude bestimmten auch das „Allegro“ und die „Gigue“. So innig und inspirierend hat man das „Andante“ wohl selten gehört, da gelang den sympathischen Musikern ein wahres Meisterstück der Interpretation. Wenn so differenziert und klangfarbenreich musiziert wird, dann gelingt eben eine Transkription eines für die Lustfahrt des englischen Königs Georg I. geschriebene Musik.

Danach ging es mit dem „Streichquartett Nr. 12 F-Dur op. 96“ von Antonin Dvorák gleichsam musikalisch über den großen Teich. Der Komponist hatte dieses viersätzige Werk während eines Aufenthalts in Spillville geschrieben, wo er seine Ferien als Direktor des New Yorker National Conservatory of Musik of America verbrachte. In dem Werk hatte von der Natur seines Erholungsortes inspirierten Musik hatte er auch Elemente der amerikanischen Musik verarbeitet, so dass ähnlich wie bei der „Symphonie aus der Neuen Welt“ ein eigener Ausdrucksstil entstand. Diesem spürte das Eternum Saxophonquartett mit Esprit und Leidenschaft nach, wusste selbst kleinste dynamische Schattierungen in einem perfekten Dialog umzusetzen. Das war ein Genuss auf ganz hohem künstlerischen Niveau. Nach der Pause ging es auf gleich hohem Niveau mit den „6 Bagatellen“ von György Ligeti weiter, allerdings für viele Konzertbesucher mit doch recht ungewöhnlichen Klängen. Ligeti hatte diese Bagatellen für Bläserquintett geschrieben, das Arrangement für ein Saxophonquartett hat diesem Werk allerdings sehr gut getan. Denn die einzelnen Charakterstücke wirkten viel transparenter, konnten so ihren Reiz besonders gut entfalten. Man genoss die große Leidenschaft und ausdrucksstarke Spielweise, mit der das Quartett dieses Werk interpretierte. Wenn moderne Musik so gespielt wird, findet sie eben immer ein aufgeschlossenes Publikum. Danach ging es mit sehr populären Werken weiter. Die „Summer Music op. 31“ von Samuel Barber schien wie für dieses Ensemble geschrieben. Mit einem fulminanten Finale ging es mit „Porgy an Bess“ auf den New Yorker Broadway. Sylvain Dedenon hatte Teile der Oper als Suite arrangiert und die kannte man ja alle bis ins kleinste Detail. Wenn „Summertime“ glanzvoll erklang, „It ain’t necessarily so“ den Rathaussaal erfüllte und im Finale dann viele bekannte Melodien motivisch erklangen, war das Vergnügen des Publikums wohl komplett.