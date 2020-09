Welche Kulturveranstaltungen gefallen Teenagern? Und was wünschen diese sich in Senden? Dieser Frage geht Vanessa Spenst , die im Kulturamt der Gemeinde Senden derzeit ein Praktikum absolviert, nach,

Also: Was möchte diese Generation für Konzerte? Welche Partys mit welcher Musik wünschen sich die Jugendlichen? Und was interessiert sie?

Diesen Fragen geht Spenst mit einer Umfrage, die sie erstellt hat, nachgehen. Ein Online-Fragebogen ist unter www.senden-westfalen.de abrufbar. Dort können Jugendliche ganz einfach ihre Vorlieben und Wünsche äußern. Parallel dazu befragt die 16-jährige Schülerin auch persönlich andere Jugendliche, welche kulturellen Angebote ihnen in Senden, Bösensell und Ottmarsbocholt gefallen könnten.

Nicht nur Vanessa Specht würde sich freuen, wenn der Fragebogen von möglichst vielen Jugendlichen ausgefüllt würde, um ein breites Meinungsbild zu erhalten. Auch die Verantwortlichen des Sendener Kulturamtes sind sehr an den Ergebnissen interessiert. Diese sollen dann in die weiteren Planungen des Kulturangebotes mit einfließen – und parallel dazu auch die Anregungen aus der gerade stattgefundenen zweiten Youkomm.