Schule will Risiken minimieren

Das Ordnungsressort der Gemeinde Senden bestätigt unserer Zeitung, dass es einen Hinweis des Gesundheitsamtes aufgegriffen und eine Familie angerufen hat, die im Gespräch mit der Fachbehörde des Kreises aufgefallen war. Laut Holger Bothur, Fachbereichsleiter im Sendener Rathaus, sei in Coesfeld der Eindruck entstanden, dass die Familie der mündlich angeordneten Quarantäne-Verfügung womöglich nicht folgen werde. Das klärende Gespräch sei ein Einzelfall und notwendig gewesen, unterstreicht Bothur. Denn in Senden sei wegen der Quarantäne eine „kritische Stimmung aufgekommen“, schildert der Fachbereichsleiter Ordnung. Außerdem bereiteten ein paar prinzipielle Corona-Verweigerer der Sendener Behörde intensive Arbeit. Das Gespräch mit der kritisch wirkenden Familie habe dazu gedient, einen Eindruck zu bekommen und diese zu informieren, welche rechtlichen Wege gegen die Quarantäne beschritten werden können, aber auch welche Folgen ein Zuwiderhandeln haben würde. In dem Telefonat, das ein Kollege in seinem Beisein geführt hat, so Bothur weiter, sei schnell klar gewesen, dass kein Fall von Totalopposition gegen Corona-Maßnahmen und kein Problemfall vorliege. Dass der Kontakt mit der Ordnungsbehörde „als bedrohlich“ wahrgenommen worden sei, könne er „nachvollziehen“. Doch niemand sollte eingeschüchtert werden. Der Sendener Ressort-Chef räumt ein, dass auch die schriftliche Quarantäne-Anordnung, die kreisweit einheitlich verwandt werde, sperriger Lesestoff sei. Dass in Recht und Bürokratie unerfahrene Bürger diesen Stil als, so wörtlich, „gruselig“ bewerten, kann Bothur ebenfalls verstehen. Doch das Schreiben, das in Rechte eingreife, müsse selbst rechtlich wasserdicht sein.Das Ordnungsamt habe ein klärendes Gespräch gesucht, „es werden aber keine schwarzen Listen geführt“, fasst Bothur zusammen.di