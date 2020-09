Es war ein kleines Wagnis, doch der Mut wurde belohnt. Trotz kühlen Wetters und Regenprognosen war das Konzert von Eckhard Lotto und Jörg Pohlmann gut besucht und ein „positiver Impuls“ für das Publikum, dessen Alter zwischen 45 und 80 Jahren lag. Dieses Resümee seines Freiluft-Ständchens am neuen Hafenplatz zieht Lotto.

Zu den Zuhörern zählten auch Gäste aus Köln, wo der Sendener alias Dr. Ahkce auf der Kunstroute Ehrenfeld mit von der Partie war. Überhaupt zeigt Lotto, als kreativ-musikalische Benefiz-Aktion, oftmals bei Veranstaltungen Präsenz, so bei der „Grünflächenunterhaltung“ auf der münsterischen Promenade oder dem Sendener Adventsmarkt.

Die Aktion „Analoge Musik im digitalen Zeitalter“ am neugestalteten Kanalufer in Senden, die unterschiedliche Generationen verbinden sollte, werde fortgesetzt. Dann will Lotto auch Lieder seiner neuen CD präsentieren. Zu den Zuhörern gehörte nicht nur ein Altenheimbewohner, der seine Mundharmonika zückte, sondern auch Kanalschiffer applaudierten beim Vorbeifahren, schildert der Musiker. Für sie möchte er das nächste Mal sein Kunstwerk, den Grußautomaten, aufstellen.