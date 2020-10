Die Besucher der Sondersitzung bekamen einen Eindruck der kommunalpolitischen Arbeit – die gründlich verläuft. So lässt sich umschreiben, dass die Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses fast zwei Stunden „brauchte“, um den einen Tagesordnungspunkt abzuwickeln, der neben den Regularien überhaupt anstand. Dieser hatte es allerdings in sich. Denn es ging um den Bebauungsplanentwurf Huxburg, der einstimmig ohne Enthaltungen beschlossen wurde.

Auf dessen Grundzüge hatten sich die Mandatsträger bereits geeinigt, als sie am 17. Juni der Planungsvariante C den Vorzug gaben. Wie diese Vorgaben in den Bebauungsplan überführt und welche Festsetzungen verankert wurden, erläuterte Alexander Fritz vom Planungsbüro Drees und Huesmann. Allein das verlangte Zeit und Aufmerksamkeit der Zuhörer. Denn der Plan gliedert sich bei den Allgemeinen Wohngebieten (WA) in neun Bereiche mit jeweils unterschiedlichen Vorgaben.

Quote bei Mehrfamilienhäusern sichern

Ein Ziel des B-Plans besteht darin, dass die politisch erwünschte Quote von Mehrfamilienhausbebauung auch tatsächlich erreicht wird. So werden teils Dreigeschossigkeit und mindestens 500 Quadratmeter Geschossfläche pro Gebäude verpflichtend verlangt. Insgesamt entstehen, laut annäherungsweiser Berechnung, rund 600 Wohneinheiten auf rund 20 Hektar Fläche. Das entspricht einer Quote von 50 WE pro Hektar Nettowohnbauland. Dieser Wert lag im Buskamp bei 30, in Mecklenbeck „Am Hof Hesselmann“ bei 54 und in Hiltrup Meesenstiege bei 37 Wohneinheiten.

Häuslebauer stehen Schlange

Häuslebauer, die Schlange stehen, um ein Grundstück zu ergattern, kommen in der Huxburg zum Zuge. Es entstehen laut B-Planentwurf annäherungsweise 130 bis 140 freistehende Einfamilienhäuser, etwa 30 Doppelhaushälften und 35 Reihenhäuser. Die Nachfrage, die der Kämmerei schon vorliegt, dürfte aber kaum zu stillen sein, ist sich Politik und Verwaltung bewusst.

Mit Blick auf die knappe Ressource Boden und die enorme Wohnungsnachfrage im Speckgürtel Münsters sowie der sich abzeichnenden demographischen Entwicklung war die Neuausrichtung beim Zuschnitt von Baugebieten erfolgt. Im Gespräch mit den WN sprach Beigeordneter Klaus Stephan in diesem Zusammenhang von einer „Wende“.

Prof. Dr. Martin Lühder (CDU) würdigte die Durchmischung in dem Gebiet, die die Bedürfnisse von unterschiedlichen Zielgruppen erfülle. Das Maß der Verdichtung sei gut und angemessen. Diese Einschätzung teilte die anderen Fraktionen, außer dass die Grünen punktuell noch stärkere Verdichtung als sinnvoll erachteten. Sie regten an, dass Solarpaneele nicht nur auf dem Dach, sondern auch in einem spürbaren Ausmaß in die Fassadengestaltung integriert werden dürfen – ein Vorschlag, dem der Ausschuss weitgehend folgte.

Nachfragen von Uwe Kasten (FDP) und Thomas Hageney (UWG) zielten auf das Thema Lärmschutz besonders für den Bereich Siebenstücken. Gutachten liegen vor, Detailplanungen noch nicht, so die Verwaltung.