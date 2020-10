Schöner Schlussakkord, so die Pressemitteilung der Gemeinde, einer ganz besonderen Kulturaktion: Bürgermeister Sebastian Täger übergab jetzt an die Sendener Teilnehmer der Kulturaktion „Demokraten für den Frieden“ Bildbände, in denen die Fotos aller Teilnehmer enthalten sind. Darüber hinaus finden sich darin nebst erläuternden Vorworten von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, von Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und von Richard Borgmann, der Sprecher der Bürgermeister im Kreis Coesfeld, auch Erläuterungen zu dem Kulturprojekt sowie Berichte aus einzelnen Kommunen – wie aus Senden, verfasst vom ehemaligen Kulturamtsleiter Günter Melchers.

Überhaupt, betonte Täger bei der Buchübergabe im Rathaus, trage das kreisweite Projekt, eine deutliche Sendener Handschrift. So wurden die ausdrucksvollen Porträts nicht nur vom heimischen Fotografen Felix Hüsch-Waligura erstellt, auf dem Titel des Buches ist auch mit Philipp Geißler ein Sendener Bürger zu finden.

Die Kunstaktion „Demokraten für den Frieden“ wurde 2017 im gesamten Kreis Coesfeld von allen beteiligten Kommunen und dem Kreis selber aus der Taufe gehoben.

Über 100 ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger ließen sich mit sinnstiftenden Zitaten zu dem Themenfeld „Frieden“ ablichten – und diese Porträts wurden zunächst auf großen Bannern in den jeweiligen Kommunen ausgehängt.

Beim Katholikentag 2018 in Münster und beim evangelischen Kirchtag 2019 in Dortmund wurde das Projekt einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und dort hatten Besucher auch die Möglichkeit, sich von Felix Hüsch-Waligura abbilden zu lassen. Auch diese Fotos sind in dem Bildband enthalten.