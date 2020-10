Zwei männliche Täter betraten am Sonntag, gegen 10.15 Uhr, den Edeka Markt („nah & gut“) in Bösensell und forderten unter Vorhalt einer zerbrochenen Glasflasche in der Bäckereifiliale die Herausgabe von Bargeld. Ihr Raubversuch scheiterte. Ohne Beute flüchteten die Täter fußläufig in ein hinter dem Supermarkt gelegenes Waldstück. Im Rahmen der Fahndung konnten beide Beschuldigten von den eingesetzten Beamten festgenommen werden. Bei beiden Beschuldigten wurde eine Blutprobe angeordnet, da sie einräumten, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben, so die Polizei, die keine näheren Angaben zu den Tätern macht.