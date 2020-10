Es war eine Eröffnung, die trotz besonderer Umstände in Erinnerung bleiben wird: Der Reit- und Fahrverein Senden gab jetzt seine neue Reithalle in der Dorfbauerschaft für den Reitbetrieb frei.

Vorstand und Vertreter des Bauausschusses durchtrennten das Eröffnungsband der Halle, die mit den Maßen 20 mal 60 Meter deutlich mehr Platz für die Sportler des Vereins bietet. Acht Reiter drehten im Anschluss auf ihren Pferden die ersten Runden im Viereck, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Ganze 360 Tage hatte der RV Senden am neuen Bauwerk gearbeitet. Die ersten Bagger und Raupen rollten im vergangenen Jahr am 8. Oktober aufs Gelände. Die Planung allerdings reicht bis ins Jahr 2013 zurück: „Schon zu dieser Zeit hatten wir festgestellt, dass wir mit nur einer Halle der starken Nachfrage an Reitangeboten nicht mehr nachkommen können“, erklärt Ralph Wegener , ehemaliger Vorsitzender des Vereins und Leiter des Bauausschusses.

Nach der Verschmelzung mit dem Jagdhornbläser-Korps 2018 stand definitiv fest, dass eine zweite, größere Reithalle benötigt wird. Über 2000 Stunden Eigenleistung stecken bis heute im Projekt. „Ohne die tatkräftige Unterstützung unserer Mitglieder wäre die Umsetzung nicht möglich gewesen“, sagt Karin Schulze Austrup- ­Streyl, Vorsitzende des Reitervereins.

15 neue Boxen stehen den Mitgliedern zur Verfügung. „Es fehlen noch einige Kleinigkeiten, bis das Projekt finalisiert ist. Die komplette Fertigstellung ist für 2021 geplant, je nachdem, was Corona zulässt“, so Wegener.