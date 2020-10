Geballter Einsatz für die Gemeinschaft: Am 08. und 09. Oktober 2020 traf sich die Schülervertretung des Joseph-Haydn-Gymnasiums gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern der Klassen und Stufen fünf bis zu Q 2 zu den diesjährigen SV-Tagen.

Aufgrund der momentanen Situation konnte die Fahrt nicht wie in den letzten Jahren mit Übernach-tung stattfinden und auch das gemeinsame Arbeiten musste an die Hygienevorschriften angepasst werden. Alle, die sich für die Tage angemeldet hatten, erklärten sich bereit, ihren Mund-und Nasenschutz zu tragen. Da die SV freundlicherweise die Räumlichkeiten der evangelischen Friedenskirche nutzen durfte, konnten auch die Abstandsregeln problemlos eingehalten werden, schreibt Lea Möllers in ihrem Bericht über die SV-Tage. Im Fokus standen gemeinsame Projekte und Lösungen, um die Schulgemeinschaft zu stärken. Die Mitbestimmungsmöglichkeit von Schülerinnen und Schülern jeder Jahrgangsstufe wird am JHG besonders groß geschrieben, daher hatten dort alle die Chance die Wünsche ihrer Klassen stellvertretend umzusetzen. Auch die Klassensprecherinnen und Klassensprecher der Klassen, die sich aktuell in Quarantäne befinden, wurden telefonisch hinzugeschaltet, sodass auch ihre Vorschläge berücksichtigt werden konnten.

In diesem Jahr standen, so der Bericht weiter, Themen wie Projekte zur Verhinderung von Rassismus, das anstehende Schuljubiläum, die Neugestaltung des Selbstlernzentrums sowie im Allgemeinen die Verbesserung der Schulgemeinschaft (vor allem im Bezug auf die Corona-Maßnahmen) auf der Tagesordnung.