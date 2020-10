Der Publizist und Kolumnist Heribert Prantl ist einer der profiliertesten Journalisten Deutschlands und vielen als das Gesicht der Süddeutschen Zeitung bekannt. Er meldet sich nicht nur zu politischen Themen zu Wort. Der Autor hat die Debatte über Recht und Demokratie in Corona-Zeiten wesentlich mitgeprägt; er hat angeschrieben gegen die Unverhältnismäßigkeit der Mittel und gegen die Meinung, Not kenne kein Gebot. Auf Einladung des Kulturamtes der Gemeinde sowie der Evangelischen Kirchengemeinden Senden und Lüdinghausen ist Heribert Prantl am 12. November (Donnerstag) um 20 Uhr zu Gast zu einem Vortrag in der Steverhalle, sein Thema: „Not und Gebot. Demokratie in Corona-Zeiten.“ Prantl ist ein preisgekrönter, fesselnder Redner, der sein Publikum mitreißt, so die Mitteilung weiter. Eine Auswahl seiner Bücher wird auf einem Büchertisch der Buchhandlung Schwalbe bereitliegen. Wer mag, kann sie nach der Veranstaltung signieren lassen. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Cucumber Brass-Band. Eintrittskarten zum Preis von elf Euro sind im Pfarrbüro der evangelischen Kirchengemeinde Senden in der Buchhandlung Schwalbe, im Rathaus der Gemeinde Senden, bei Lüdinghausen Marketing sowie über die Homepage der Gemeinde erhältlich. Dort können auch ermäßigte Tickets (sechs Euro) erworben werden.