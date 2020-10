Zum Erntedankfest hatten der Landwirtschaftliche Ortsverein und der Landfrauenverband am Sonntag eingeladen. Angesichts der recht kühlen Witterung war der ursprüngliche Gedanke, den Gottesdienst unter freiem Himmel draußen auf dem Kirchplatz zu feiern, wieder fallen gelassen worden. So begrüßte Pastor Zakarias Sago die Gemeinde wie gewohnt in der St.-Urban-Kirche und freute sich über den großen Besuch, der die Erwartungen offensichtlich übertraf.

In den von Daniel Rüther vorgetragenen Fürbitten wurde der Herrgott um Hilfe für all jene Menschen gebeten, die ihn suchen: „Öffne ihre Augen, damit sie in der Natur die Spuren deines Wirkens entdecken.“

Am Ende der Messe bedankte sich der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsvereins, Philipp Beckhove , beim Pastor für dessen „inspirierende Predigt“ und das Vater unser „mit Bewegungseinheiten“. Die Erntebilanz sei nach der Trockenheit in den letzten beiden Jahren nun mit „guten durchschnittlichen Erträgen“ endlich wieder zufriedenstellend ausgefallen. Allerdings hätten das Coronavirus und die Afrikanische Schweinepest für neue Sorgenfalten gesorgt. Er könne nur hoffen, dass die Medizin Covid-19 bald in den Griff bekomme „und wir alle zusammen wieder ein normales Erntedankfest feiern können“.

Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes lag in den Händen von Marie-Helen Vorspohl an der Orgel sowie Marion Beckhove mit ihrem Flügelhorn.