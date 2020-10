Am Beispiel lernen – das gilt für Schüler ebenso wie für die vielen Passanten, die am dem stark frequentierten Standort des Musterbeetes vorbei kommen. Es ist die Nummer zwei, die unter der Regie der „Vorgarten-Initiative Senden“ mit Unterstützung heimischer Fachbetriebe entstanden ist. Doch nicht nur die Lage, an der Edith-Stein-Schule und damit auf der Achse in den Schul- und Bürgerpark, macht das Vorhaben zu etwas Besonderem.

„Die Kooperation mit der örtlichen Baumschule und mit der Garten AG hat Vorbildcharakter, uns ist kein vergleichbares Projekt bekannt“, betont Klaus Dallmeyer aus dem Kreis der Vorgarteninitiative. Sie ist der Gemeine Senden für die Zurverfügungstellung der Beetfläche und Vorbereitung für die Bepflanzung sowie der Baumschule Sennekamp für die Lieferung der Pflanzen dankbar.

Es habe „Freude gemacht zu sehen, mit welcher Begeisterung die Jugendlichen zu Werke gegangen sind“. Was auch Sabine Sombrowski, die als Lehrerin die Schulgarten AG betreut, und Achtklässler Hendrik stellvertretend bestätigen.

Naturnah und zugleich pflegeleicht

Schon Beet Nummer eins, das ein Jahr zuvor am Rathaus angelegt worden ist, rief Interesse bei Bürgern und (auch münsterland-weiten) Medien hervor.

Die Vorgarten-Initiative will mit den Parzellen veranschaulichen, dass Schottergärten nicht der Stein der Weisen, sondern eher des Anstoßes sind. Einen moralischen Zeigefinger erheben die Akteure der Sendener Initiative aber nicht, sondern wollen Bewusstsein schärfen und handfeste Infos liefern.

Dies beispielsweise mit einer Pflanzenliste, die Sorten nennt, mit denen ein naturnaher Garten erstellt werden kann, der ökologisch wertvoll und trotzdem pflegeleicht ist. Die Liste kann unter vorgaerten-senden @web.de angefordert werden.