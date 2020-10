Der Terminplan ist abgesteckt: Am 9. November (Montag) eröffnet die Sparkasse in Senden neu in ihrem alten Domizil. Hinter den Kulissen an der Herrenstraße muss bis dahin noch kräftig rangeklotzt werden – gleichwohl ist der Wandel bereits deutlich zu erkennen. Rainer Tenholt , Regionalleiter der Sparkasse Westmünsterland in der Stevergemeinde, nennt den Fahrplan auch „ambitioniert“.

Dass die Ziellinie des Umbauvorhabens pünktlich überschritten wird, daran zweifelt Tenholt nicht. Denn bei dem Projekt sei die Sparkasse mit den richtigen Partnern unterwegs – rund 90 Prozent aller Gewerke hat das Kreditinstitut an Firmen aus Senden (samt Ortsteilen) vergeben. „Was unsere heimischen Handwerker hier leisten, begeistert mich“, unterstreicht der Regionalleiter.

Abschied von Containern in Sicht

Für seine Mannschaft – das Sparkassen-Team in Senden umfasst neun Vollzeit-, drei Teilzeitbeschäftigte und seit vielen Jahren immer einen Azubi – zeichnet sich mit dem Umzug in den angestammten Standort das Ende eines Umbau-bedingten Intermezzos ab. Um die Betreuung der Kunden weiter aufrecht zu halten, hatte die Sparkasse Ende Juni Container auf dem Parkplatz vor der Geschwister-Scholl-Schule bezogen. Die Belegschaft habe sich mit der Situation gut arrangiert, das Arbeiten auf engerem Raum „schweißt das Team zusammen“, so Tenholt. Auch die Kunden mussten sich arrangieren. Zwar seien Warteschlangen – besonders vor den SB-Geräten, deren Anzahl halbiert wurde – manchmal unvermeidbar gewesen, doch: Die Akzeptanz für die Übergangslösung sei hoch, zieht der Niederlassungsleiter als Fazit. Einige Kunden hätten auch anstehende Gespräche, die über das alltägliche Bankgeschäft hinaus gehen, wegen des Umbaus und der Corona-Phase auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verlegt.

Der Haupteingang zur Sparkassen-Filiale wird zur Herrenstraße verlagert. Foto: di

Haupteingang wandert zur Herrenstraße

Mit der Rückkehr an die Herrenstraße, wohin der Eingang verlegt wird (was den Niesweg verkehrlich entzerrt), ist die Sparkasse in der Lage, gleich mehreren Entwicklungen Rechnung zu tragen: Während alltägliche Bankangelegenheiten von den Kunden direkt am Terminal oder online (dieser Anteil habe sich Corona-bedingt noch erhöht) abgewickelt werden, erfordern immer komplexere Themen Zeit und Raum für intensive Beratung durch Fachleute. Die Voraussetzungen dafür schafft die Sparkasse mit der Erhöhung ihrer Büros für die Kundenberatung um drei auf neun. Ob Baufinanzierung, Altersvorsorge oder ein Kredit für eine größere Anschaffung – diese Themen werden vielschichtiger, verlangen mehr Know-how, Vertrauen und Nähe – wie sie die Sparkasse in Senden bietet.

Und zwar seit „ewig“, wie Rainer Tenholt es formuliert. Immerhin: Die Sparkasse in Senden feierte im Jahr 2008 ihren 100. Geburtstag.