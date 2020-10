Senden nimmt eine Sonderrolle ein: Bei den Zahlen zum Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund, die IT NRW als Landesamt für Statistik gerade – wie berichtet – verbreitete, sticht die Stevergemeinde hervor. Hier liegt die Quote der Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte, wie die Kategorie offiziell heißt, bei 30,3 Prozent. Der höchste Wert im Kreis Coesfeld und weit über dem Mittelwert seiner elf Kommunen, der über alle Schulformen verteilt bei 17,5 Prozent liegt.

Um die Werte in Senden, die auch über Münster (27,6 Prozent) liegen, einordnen zu können, hilft ein Blick darauf, wie das Landesamt die betreffende Personengruppe definiert. Demnach sind es Schüler, die im Ausland geboren und nach Deutschland zugewandert sind; es zählen aber auch Schüler dazu, von denen mindestens ein Elternteil außerhalb Deutschlands geboren worden ist oder die zuhause nicht vorrangig Deutsch sprechen.

Deutlich vor der Flüchtlingswelle ab 2015 fanden schon viele Menschen in Senden eine Heimat, die aus den ehemaligen GUS-Staaten (Nachfolgestaaten der Sowjetunion) oder aus kurdischen Gebieten der Türkei stammten. Beide sind längst integriert, erfüllen aber oftmals das Zuwanderungs-Kriterium für die Schul-Statistik des Landes.

In Grundschulen Sendens entspricht der Anteil der Schüler mit Zuwanderungsgeschichte in ihren Familien mit 31,3 Prozent fast exakt dem Mittelwert aller Schulformen. Mit 47,8 Prozent ist der Wert in der Edith-Stein-Hauptschule am höchsten, gefolgt von Geschwister-Scholl-Realschule (35 Prozent) und Joseph-Haydn-Gymnasium (19,2 Prozent).