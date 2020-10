Im Musikerviertel werden schrillere Töne laut. Grund sind Sachbeschädigungen an Autos und Vandalismus – und die Reaktion der Polizei darauf.

Sie hatte die Vorfälle ursprünglich gar nicht in ihren Presseverteiler aufgenommen, räumt Britta Venker , Sprecherin der Kreispolizei Coesfeld, gegenüber den WN ein. Denn zunächst ergab sich für die Pressestelle, die von zwei Einzeltaten ausging, kein schlüssiges Bild.

Inzwischen herrscht mehr Klarheit. Venker bestätigt vier Vorfälle im Bereich der Wagnerstraße. Dort sei es zwei Mal zu teils erheblichen Sachbeschädigungen an Autos gekommen. Weitere zwei Mal seien Pkw-Kennzeichen abhanden gekommen beziehungsweise in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Taten ereigneten sich in der Nacht vom vorigen Freitag zu Samstag.

Die Polizei spricht inzwischen von einer „Serie“ – womit sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Verantwortlichen ermittelt und dingfest gemacht werden, erhöhe, wie Venker ausführt. Denn angesichts dessen, dass die Zerstörungswut an mehreren Stellen abgelassen wurde, dürften mehr Hinweise von Zeugen eingehen. Um diese will sich die Polizei jetzt kümmern. „Wir verfolgen auch diese Straftaten.“

Das Verhalten von Beamten vor Ort war in Facebook moniert worden. Die Bürgerin, die die Polizei benachrichtigt hatte, fühlte sich nicht ernst genommen. Zudem hätten die Beamten wenig angebrachte Sprüche gebracht. Das operative Vorgehen konnten die Bürger ebenfalls nicht ganz nachvollziehen. Die Bürgerkritik ist jetzt Thema in der Behörde: „Diese Hinweise erreichen uns auch“, so Venker.