Allerheiligen am 1. November (Sonntag) ist der Tag, an dem die Christen in besonderer Form an die Verstorbenen der Familien erinnern. Tradition ist es auch, an diesem Tag den Soldaten zu gedenken, die in den Kriegen den Tod gefunden haben, heißt es in einer Pressemitteilung des Heimatvereins. Da sich in diesem Jahr das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal jährt, hat der Heimatverein Senden das Soldatengrab auf dem St.-Laurentius-Friedhof in Abstimmung mit der Gemeinde neu gestaltet.

Brutalität des Geschehens

„An diesem Denkmal zeigen uns die Daten der kurz vor Kriegsende in Senden gestorbenen Soldaten, die Unsinnigkeit und Brutalität dieses Geschehens“, teilt der Heimatverein mit. Durch Trockenheit und Pilzbefall habe die Bepflanzung der Grabstätte arg gelitten.

Ein Halbrund aus Sandsteinplatten, zum Ablegen von Kränzen, Blumen und Grablichtern falle nach der Neugestaltung besonders ins Auge. Bodendecker und Rosen, so hoffen die Initiatoren, überstehen Trockenheit und Wärme besser. Auf dem St.- Laurentiusfriedhof, so der Heimatverein, lohne sich ein Besuch weil dort auf alten und neuen Grabsteinen die Geschichte vieler Sendener erforscht werden könne.