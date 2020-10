Die Vorgarten-Initiative Senden informierte jetzt in der Baumschule Sennekamp über Bäume, Sträucher und Rosen für pflegeleichte Vorgärten. Wie bereits in der Vorwoche in der Gärtnerei de Jong zu Stauden und Gräsern war die Veranstaltung ausgebucht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Klimaschutz

Für die Vorgarten-Initiative begrüßte Rolf Wiederkehr die Gäste und hob die ökologische Bedeutung von Vorgärten in Zeiten des Klimawandels hervor. Pflegeleicht und naturnah angelegt leisten diese nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Artenvielfalt und zum Klimaschutz, sondern verursachen auf Dauer auch weniger Arbeit als reine Schottervorgärten.

Jochen Sennekamp, der als Baumschulmeister die traditionsreiche Baumschule in fünfter Generation führt, freute sich über die Gäste im Gartenambiente. Im „theoretischen“ Teil seiner Ausführungen erläuterte er die notwendigen Arbeiten zur Vorbereitung der Pflanzfläche und die Vorgehensweise bei der Planung von Vorgärten. Er empfahl, einen Pflanzplan zu erstellen und in diesen die Bäume, Sträucher und andere Leitpflanzen mit ihrem Durchmesser im ausgewachsenen Zustand einzutragen.

Tipps

Weiter stellte er Bäume und Sträucher vor, die aufgrund ihrer Größe und Wuchsform für Vor- und kleine Gärten besonders geeignet sind und gab zahlreiche Tipps zur Anpflanzung, Bewässerung und Schnitt dieser Pflanzen. Die Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern könnte attraktiv durch Rosen, Stauden und Gräser ergänzt werden, zum Beispiel an sonnigen Standorten mit der Beet-Rose „Bienenweide“, Lavendel und Salbei.

Für das Pflanzen von Bäumen empfahl Sennekamp laut Pressebericht, einen Gießring aus Erde um die Pflanze anzulegen und Bäume in der Anwachsphase nicht täglich etwas, sondern nur alle paar Tage gründlich zu bewässern. Nur dann gelange das Wasser an die Wurzeln, was insbesondere in heißen, trockenen Frühjahren wie in den vergangenen Jahren für die Pflanzen überlebenswichtig sei.

Herbstfärbung

Anschließend ging es zu einem Rundgang durch den Verkaufsgarten der Baumschule. Dort stellte der Baumschulmeister Sennekamp einzelne Pflanzen mit ihren besonderen Eigenschaften vor und beantwortete Fragen der Teilnehmer. Besonderes Interesse bei den Teilnehmern fanden veredelte kleinkronige Bäume sowie Bäume und Sträucher mit imposanter Herbstfärbung wie der Eisenholzbaum oder Früchten wie der Apfeldorn.

Die Initiatoren zeigten sich mit den erstmals durchgeführten Informationsabenden sehr zufrieden. „Wir sind erfreut über die gute Resonanz der Sendener Bürger und danken gerade auch den Fachbetrieben, dass sie unsere Initiative zu einem Gemeinschaftsprojekt von Bürgern und örtlichen Betrieben gemacht haben“, wird Klaus Dallmeyer abschließend zitiert.

Kontakt und nähere Infos über: vorgaerten-senden@web.de