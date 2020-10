Arbeiten liegen gut im Zeitplan

Seit gut einem Jahr läuft die Verwandlung des sanierungsbedürftigen Alten Zollhauses in ein Bürgerhaus – in einen Treffpunkt, von dem die Menschen in Senden profitieren sollen. Mittlerweile ist der „Anpfiff zur zweite Halbzeit“ erfolgt: Der Schwerpunkt des Geschehens hat sich von außen ins Innere des historischen Gebäudes verlagert.

„Derzeit liegen die Arbeiten gut im Zeitplan. Wenn das so bleibt, kann das Projekt Ende 2021 fertig gestellt werden“, berichtet Architektin Claudia Grave , die die Sanierung und den Umbau seitens der Gemeinde Senden betreut. Die Tischler haben gerade sogenannte Blindzargen an den Türöffnungen angebracht. Diese können die Lehmbauer nutzen, der Lehmputzschichten an Wänden und Decken sowie die Innendämmung an den Außenwänden zur Vorbereitung für die Heizungsbauer aufbringt. Im Anschluss verlegt der Heizungsbauer die Leitungen für die Wandflächenheizung an den Außenwänden und bereitet die Rohre für die Heizkörper vor. Die Elektriker verlegen Kabel im Boden,- und Wandbereich, während die Fensterbaufirma gerade die Restarbeiten an den Fenstern abschließt.

Viel zu tun haben auch die Lüftungsbauer, berichtet Grave. Sie haben im Spitzboden eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung aufgestellt, bereiten die Anschlüsse vor und bauen Lamellen an Giebel und Dach ein, durch die Außenluft angesaugt werden soll. Die Rohbauer fertigen die Betonplatten für den Abstellraum und die Treppe. Besondere Anforderungen des Brandschutzes müssen die Zimmerleute immer wieder besondere. Zurzeit stellen sie Trockenbauwände im Obergeschoss auf und ertüchtigen die Bodenkonstruktion.

Die Architektin der Gemeinde Senden freut sich insbesondere über das Engagement der ehrenamtlichen Helfer: „Ihr Einsatz für die Modernisierung des Alten Zollhauses ist vorbildlich. Sie verrichten schnell, unkompliziert und engagiert Zusatzarbeiten.“ Bisher sind unter der Regie des Heimatvereins schon über 2300 ehrenamtliche Stunden geleistet worden. Zudem haben sie ein Sendener Herdfeuer aus Sandstein so vorbereitet, dass es im zukünftigen Kaminzimmer aufgebaut werden kann.

Dank des ehrenamtlichen konnten mehrere Zehntausend Euro eingespart werden. Gleichwohl sind die Kosten höher als ursprünglich geschätzt: Statt mit circa 2,5 Millionen Euro dürfte das Projekt letztlich mit über drei Millionen Euro zu Buche schlagen (WN berichteten). Knapp zwei Millionen Euro davon fließen aus dem Förderprogramm, „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2018“.

Für die Kostensteigerung sind gleich mehrere Gründe verantwortlich: „Abweichend von den ursprünglichen Planungen mussten in Abstimmung mit der Denkmalpflege im Verlauf der Sanierung zum Teil aufwendigere Lösungen umgesetzt werden“ sagt Grave. Außerdem seien ein erhöhter Aufwand für die Bodenarchäologie und die Schadstoffbeseitigungen hinzu gekommen. Und nicht zuletzt gibt es Dinge, die sich im Hinblick auf die spätere Nutzung ergeben: „So wird am Südgiebel des Gebäudes eine Automatiktür eingebaut, um die Nutzung auch für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern“, so die Architektin.

Bauingenieur Marcus Schmidt arbeitet ebenso wie seine Kollegin Claudia Grave im Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt. Schmidt entwickelt zurzeit Pläne für die Außenraumgestaltung in Abstimmung mit der Denkmalpflege, den Mitgliedern des Heimatvereins und dem Architektenteam. So sollen auch der Garten und die Wege rund um das historische Gebäude ein harmonisches Gesamtbild erzeugen.